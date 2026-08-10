KRAJ, RUSI PREDAJU VOJNE BAZE, NEMA VIŠE PUTINOVOG STRATEŠKOG UPORIŠTA! Kremlj se čak nije ni zvanično oglasio, Moskva prenosi šta kaže druga strana (FOTO)
Ministarstvo spoljnih poslova Sirije saopštilo je da će ruske snage u toj zemlji odustati od kontrole nad dve strateške baze na mediteranskoj obali, koje će biti korišćene kao zajednički rusko-sirijski centri za obuku prema novom sporazumu između Damaska i Moskve.
AP podseća da je Rusija bila glavni politički i vojni saveznik svrgnutog predsednika Bašara al Asada tokom građanskog rata u zemlji između 2011. i 2024. godine.
Asada su u decembru 2024. svrgli sa vlasti islamistički pobunjenici predvođeni sadašnjim privremenim predsednikom Ahmadom al Šarom i nekadašnjim vođom ozloglašenog Al Nusra fronta, podružnice Al Kaide u Siriji.
Kada su islamisti zauzeli Damask Asad je već bio na putu za Rusiju koja mu je pružila azil.
Tokom celog trajanja građanskog rata, vazduhoplovna baza Hmejmim i pomorska baza Tartus bile su ključne ruske vojne ispostave u istočnom Mediteranu.
Prema novom sporazumu između Damaska i Moskve, Sirija će preuzeti kontrolu nad vazduhoplovnom bazom Hmejmim i komercijalnim delom luke Tartus koji će biti pod njenom civilnom upravom.
Sirijsko ministarstvo je navelo da će vojni objekti na obe lokacije postati "zajednički centri za obuku", uz ocenu da novi aranžmani predstavljaju "reorganizaciju ruskog prisustva" duž sirijske obale.
- Ovaj potez označava najznačajniji razvoj događaja od početka pregovora pre otprilike godinu i po dana, otvarajući put novoj fazi u sirijsko-ruskim odnosima - navodi se u saopštenju.
Američka agencija navodi da Rusija nije odmah komentarisala sporazum, dok ruska državna agencija Tas prenosi saopštenje sirijske Generalne uprave za luke i carine u kojem se navodi da su se "Sirija i Rusija složile da prebace komercijalne delove luke Tartus sirijskoj strani".
- Nakon niza razgovora između Sirije i Rusije, postignut je sporazum kojim se predviđa prenos sirijskoj strani komercijalnih delova koje je ranije držala ruska strana u luci Tartus, uključujući vez broj 4 i skladišta i objekte oko njega - navodi se u saopštenju uprave.
Tas navodi da je Rusija do sada imala dva vojna objekta u Siriji - logistički centar ruske mornarice u lučkom gradu Tartusu i vazduhoplovnu bazu Hmejmim koja se nalazi u blizini grada Džableh u pokrajini Latakija.
Podseća se da je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u oktobru prošle godine na sastanku sa novinarima iz arapskih zemalja izjavio da je Damask zainteresovan za očuvanje ruskih vojnih baza u Siriji, koje bi, međutim, mogle biti reorganizovane da služe u druge svrhe.