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Ministarstvo spoljnih poslova Sirije saopštilo je da će ruske snage u toj zemlji odustati od kontrole nad dve strateške baze na mediteranskoj obali, koje će biti korišćene kao zajednički rusko-sirijski centri za obuku prema novom sporazumu između Damaska i Moskve.

AP podseća da je Rusija bila glavni politički i vojni saveznik svrgnutog predsednika Bašara al Asada tokom građanskog rata u zemlji između 2011. i 2024. godine.

Asada su u decembru 2024. svrgli sa vlasti islamistički pobunjenici predvođeni sadašnjim privremenim predsednikom Ahmadom al Šarom i nekadašnjim vođom ozloglašenog Al Nusra fronta, podružnice Al Kaide u Siriji.

Kada su islamisti zauzeli Damask Asad je već bio na putu za Rusiju koja mu je pružila azil.

Ruski predsednik Vladimir Putin tokom posete bazi Hmejmim u Siriji 2017. godine Foto: EPA/MICHAEL KLIMENTYEV / SPUTNIK / K MANDATORY CREDIT

Tokom celog trajanja građanskog rata, vazduhoplovna baza Hmejmim i pomorska baza Tartus bile su ključne ruske vojne ispostave u istočnom Mediteranu.

Prema novom sporazumu između Damaska i Moskve, Sirija će preuzeti kontrolu nad vazduhoplovnom bazom Hmejmim i komercijalnim delom luke Tartus koji će biti pod njenom civilnom upravom.

Ruska baza Hmejmim u Siriji za vreme Asadove vlasti Foto: Profimedia

Sirijsko ministarstvo je navelo da će vojni objekti na obe lokacije postati "zajednički centri za obuku", uz ocenu da novi aranžmani predstavljaju "reorganizaciju ruskog prisustva" duž sirijske obale.

- Ovaj potez označava najznačajniji razvoj događaja od početka pregovora pre otprilike godinu i po dana, otvarajući put novoj fazi u sirijsko-ruskim odnosima - navodi se u saopštenju.

Pomorska baza Tartus Foto: Planet Labs PBC/Planet Labs PBC

Američka agencija navodi da Rusija nije odmah komentarisala sporazum, dok ruska državna agencija Tas prenosi saopštenje sirijske Generalne uprave za luke i carine u kojem se navodi da su se "Sirija i Rusija složile da prebace komercijalne delove luke Tartus sirijskoj strani".

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

- Nakon niza razgovora između Sirije i Rusije, postignut je sporazum kojim se predviđa prenos sirijskoj strani komercijalnih delova koje je ranije držala ruska strana u luci Tartus, uključujući vez broj 4 i skladišta i objekte oko njega - navodi se u saopštenju uprave.

1/13 Vidi galeriju Sirijska vojska Foto: AHMAD FALLAHA/EPA

Tas navodi da je Rusija do sada imala dva vojna objekta u Siriji - logistički centar ruske mornarice u lučkom gradu Tartusu i vazduhoplovnu bazu Hmejmim koja se nalazi u blizini grada Džableh u pokrajini Latakija.

1/5 Vidi galeriju Ahmed al Šara, predsednik Sirije i bivši vođa džihadista HTS i Al Kaide u Idlibu. Društvo mu prave Donald Tramp i Mohamed bin Salman. Foto: HOGP/SANA, Shutterstock

Podseća se da je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u oktobru prošle godine na sastanku sa novinarima iz arapskih zemalja izjavio da je Damask zainteresovan za očuvanje ruskih vojnih baza u Siriji, koje bi, međutim, mogle biti reorganizovane da služe u druge svrhe.