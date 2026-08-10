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Aleksandrija Okasio-Kortez objavila je da će zamrznuti svoje jajne ćelije i da će taj proces deliti sa javnošću putem interneta.

Demokratska kongresmenka iz Njujorka (36) otkrila je svoju odluku da se podvrgne tretmanu plodnosti u seriji objava na Instagramu tokom vikenda. "Ovo je izbor koji pravim kako bih imala veću kontrolu nad svojim životom", rekla je Okasio-Kortez.

Okasio-Kortez je navela da je veoma dugo štedela za ovu proceduru i istakla da nema dovoljno informacija za žene koje su zainteresovane za taj korak.

"Kao žene uopšteno, nismo naučene o sopstvenom telu, nismo pripremljene za sopstveni život - bilo da je reč o pubertetu, trudnoći, perimenopauzi, menopauzi ili mnogim drugim aspektima našeg života", rekla je u jednoj od objava.

Sama sebi će davati injekcije

Okasio-Kortez je ukazala na balansiranje između tretmana plodnosti i rada u Kongresu. Gledaocima je rekla da će sebi davati injekcije u šminkernici pre zakazanog intervjua na televiziji ABC u nedelju.

"Želim da svi to vidite", rekla je Okasio-Kortez. "Zato što žene mogu sve. I mislim da je baš moćno to što ću sebi davati injekcije u šminkernici, skockati se, izaći pred kamere, pričati o međunarodnim događajima, unutrašnjoj politici i izborima, a zatim nastaviti dalje, živeti svoj život i raditi svoje".

Okasio-Kortez je takođe pokazala lekove i opremu, poput špriceva i alkoholnih maramica, koji se koriste u ovom procesu, a koji uključuje ubrizgavanje više vrsta lekova tokom perioda koji obično traje oko 10 ili više dana. Šalila se da se neće bockati u prenosu uživo, dodavši kroz smeh: "Možda bi trebalo da pokrenem ASMR kanal o zamrzavanju jajnih ćelija".

"Nemojte praviti dramu oko ovoga, iako znam da većina vas hoće", rekla je uz blagi osmeh neposredno pre nego što je pronašla mesto za injekciju na stomaku.

Izdahnula je, ubrizgala medicinsko sredstvo, a zatim prokomentarisala: "I nije bilo tako strašno!"

Tokom nedeljnog intervjua na televiziji ABC, Okasio-Kortez je detaljnije govorila o svojoj odluci.

"U ovom političkom okruženju u kom ova administracija uskraćuje reproduktivnu zaštitu ženama širom zemlje - od prava na abortus do mogućnosti za iznošenje zdrave trudnoće - mislim da je važno da mi kao lideri vodimo ove razgovore i delimo ove procese, posebno radi zaposlenih žena širom zemlje, kako bismo ih normalizovali", rekla je ona.

Objava Okasio-Kortez naišla je na pohvale.

Amanda Litman, koosnivačica i predsednica organizacije "Run for Something", političkog komiteta koji podržava mlade progresivne kandidate, napisala je na mreži X: "Tako sam zahvalna na njenoj iskrenosti i ranjivosti".

Sočil Hinohoza, demokratska strateškinja, odgovorila je na objavu Amande Litman rečima: "UPRAVO TO. Ne pričamo dovoljno o zamrzavanju jajnih ćelija niti o tome kroz šta žene moraju da prođu da bi zasnovale porodicu. Hvala ti, @AOC, na hrabrosti".

1/2 Vidi galeriju Aleksandrija Okasio-Kortez, demokratska kongresmenka Foto: AP/ Kathy Willens, EPA

Ne isključuje kandidaturu za predsednicu SAD 2028.

Aleksandrija Okasio-Kortez izjavila je u nedelju u emisiji "Ove nedelje" ("This week") na televiziji ABC da nije isključila mogućnost kandidature za predsednicu ili Senat 2028. godine, ponavljajući izjave koje je dala tokom kampanje za kandidate za Kongres pred novembarske srednjoročne izbore.

"Fokusirana sam na pobedu na srednjoročnim izborima. Trenutno se kandidujem za Kongres", prvo je izjavila Okasio-Kortez u emisiji kada su je pitali da li planira da se kandiduje za predsednicu za dve godine.

Na dodatni pritisak voditelja emisije Džonatana Karla, Okasio-Kortez je dodala: "Nisam isključila tu mogućnost. I veoma sam počastvovana ogromnom podrškom koja postoji". Ali je ponovila da je fokusirana na predstojeće srednjoročne izbore, a ne na svoju političku budućnost.