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Američko Ministarstvo odbrane, postupajući po naređenju predsednika SAD Donalda Trampa (80), objavilo je petu seriju poverljivih dokumenata o NLO-ima.

U okviru programa "PURSUE", objavljen je 41 dosije iz arhiva CIA-e, FBI-ja, Pentagona i Ministarstva unutrašnjih poslova koji se tiču misterioznih letećih objekata i drugih neobjašnjivih fenomena.

Mnogi slučajevi su godinama poznati istraživačima i entuzijastima za NLO, ali su sada prvi put dostupni u zvaničnim dokumentima. Međutim, dokumenti i dalje ne pružaju direktan dokaz da vanzemaljci posećuju Zemlju.

Borbeni avion gađao misteriozne kugle

8. septembar 2021: Posada borbenog aviona AC-130 američkih specijalnih snaga primetila je približno 25 svetlećih kugli tokom vežbe bojevog gađanja u Omanskom zalivu. Prema izveštaju, činilo se da reaguju na vatru iz topa letelice.

Primetno je da objekti nisu imali toplotni odraz, kao što je onaj koji proizvodi mlazni motor. Nakon što je baklja bačena u vodu kao marker za gađanje meta, dve kugle su se pojavile odmah pored nje i lebdele iznad površine oko 15 sekundi. Kada je oficir otvorio vatru, poleteli su. Posada je potom primetila formaciju više kugli, koje su, prema snimcima, dostigle brzine do 2.090 km/h, što je oko 1,7 puta veće od brzine zvuka.

NLO Foto: US Gov./DOW/PURSUE

Kretale su se sinhrono kroz vazduh, što su svedoci uporedili sa kretanjem delfina. "Kugle su pokazivale kinematička svojstva (što znači pokrete) koja prevazilaze ono što bi se očekivalo od roja dronova", rekao je astrofizičar sa Harvarda Avi Loeb za BILD.

Borbeni avion Lokid AC-130 je teško naoružana varijanta transportnog aviona C-130 Herkules. Nosi širok spektar oružja, topove i haubice, za napade na ciljeve na zemlji. Takođe, nosi veliki broj senzora i sistema za upravljanje vatrom. Zbog veličine i niske visine leta od oko 2.100 metara, što ga čini lakom metom, avion uglavnom dejstvuje noću.

AC-130 Foto: Printskrin Youtube

Zanimljivo je da su slične svetleće kugle prijavljivali američki piloti iznad Nemačke tokom Drugog svetskog rata. Nazivali su ih "Fu Fajters".

Džinovski trougao lebdi kroz vazduh

Jun 2002: Bivši američki vojni pilot prijavio je incident iznad Bagrama, u Avganistanu. On i kolega su posmatrali otprilike 150 metara dug, tih i neosvetljen jednakostranični trougao koji je klizio iznad letelice od zapada ka istoku brzinom od oko 150 čvorova. Avi Loeb, prokomentarisao je: "Nijedna postojeća letelica ne odgovara ovoj veličini."

Zanimljivo je da su tihi, lebdeći trouglovi među najpoznatijim viđenjima NLO-a već decenijama – a dalji takvi izveštaji pojavljuju se i u novim dosijeima. Dva incidenta iz 2023. godine u vojnoj bazi u Koloradu izazivaju uzbunu: Prema pisanju "Njujork posta", stacionirani američki vojnik je navodno snimio dva snimka, koji su još uvek poverljivi.

Navodno prikazuju objekat kako leti iznad obližnjeg brda i nestaje u oblacima. Pentagon sada namerava da istraži te video snimke.

Nije u pitanju poznata vazduhoplovna tehnologija?

Dva druga slučaja se pojavljuju u novim dosijeima, iako su takođe poznata decenijama, prema rečima autora i stručnjaka za NLO Andreasa Milera. U analizi Američkog pomorskog centra za fotografsku interpretaciju dva NLO snimka snimljena u Montani i Juti 1950. i 1952. godine, stručnjaci su zaključili da snimljeni objekti "pokazuju karakteristike koje nisu u skladu sa karakteristikama prirodnih fenomena ili opšte poznatih vazduhoplovnih tehnologija".

Foto: US Gov./DOW/PURSUE

Čak i u četiri prethodno objavljena dosijea, postoje slučajevi koji zbunjuju stručnjake:

- Neki slučajevi o kojima se raspravlja u dosijeima ostaju neobjašnjeni ili enigmatični sa naučne perspektive - rekao je Loeb. Loeb u ime američke vlade predvodi grupu visoko rangiranih naučnika kako bi istražili "neidentifikovane anomalne pojave" (UAP), i smatra da zaista postoji nešto što nauka na zemlji još uvek nije objasnila.

Ko je Avi Loeb?