Slušaj vest

Humanitarno skladište Svetske zdravstvene organizacije (SZO) u Dnjipru u Ukrajini pogođeno je dva puta u manje od 24 sata, saopštila je SZO.

"U skladištu su se nalazile hitne medicinske zalihe namenjene zdravstvenim ustanovama na liniji fronta. Sve je uništeno. Nema prijavljenih žrtava. Objekat je prvi put pogođen 3. avgusta, nakon čega je SZO procenila da je nebezbedan i počela da izmešta zalihe", naveli su u saopštenju.

U jednom napadu, dodali su, uništene su zalihe, a u drugom cela zgrada.

Ukupno su timovi uspeli da premeste 130 od približno 300 paleta na drugu lokaciju pre nego što je objekat uništen.

SZO i dalje procenjuje ukupnu štetu. Pre napada, u skladištu su se nalazile zalihe čija je procenjena vrednost iznosila oko 500.000 američkih dolara.

"U ovom skladištu nalazile su se zalihe namenjene tome da se na liniji fronta održe usluge od vitalnog značaja. Njegovo uništenje znači manje lekova, manje opreme i manje kapaciteta za lečenje bolesnih i ranjenih. Ovi napadi moraju odmah da prestanu", rekao je regionalni direktor SZO za Evropu Hans Henri P. Kluge.