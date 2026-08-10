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Vlada Nemačke vidi najnoviji plan predsednika SAD Donalda Trampa za Gazu kao priliku za napredak ka razoružanju Hamasa, izjavio je danas portparol Ministarstva spoljnih poslova.

Portparol je na pitanje o izraelskom odbacivanju tog plana rekao da je određeno neslaganje bilo očekivano, prenosi agencija Rojters.

"Uz tako složen poduhvat, bilo je sasvim jasno da će biti mnogo, mnogo neodgovorenih pitanja", rekao je on.

Sastanak u Beloj kući američkog predsednika Donalda Trampa i nemačkog kancelara Fridriha Merca Foto: Chris Kleponis - Pool via CNP / Zuma Press / Profimedia, RS/MPI / Capital pictures / Profimedia

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu juče je odbacio plan Trampovog Odbora za mir oko razoružanja u Gazi, koji se sastoji od 15 tačaka.

(Kurir.rs/Beta)

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