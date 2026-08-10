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Katažina Kučinska-Budka, gradonačelnica poljskog grada Glivice u Gornjoj Šleskoj, objavila je na internetu snimak crvenog traktora koji spušta plug u novopoloženi asfalt i ore ga, ostavljajući duboke tragove na putu.

Međunarodni servis poljske državne televizije TVP navodi da se incident dogodio 7. avgusta.

- Ovako je poljoprivrednik iz Ostrope uništio asfalt koji je danas postavljan u Ribackoj ulici - napisala je Kučinska-Budka uz snimak.

Ona je navela da ovo nije prvi put da je taj poljoprivrednik oštetio put, koji ide pored polja, pošto se godinama protivi rekonstrukciji puta.

Vozač traktora je priveden, a poljoprivredno vozilo zaplenjeno.

Glavna inspektorka Maržena Šved, portparolka Opštinske policijske stanice Glivice, kazala je da je priveden 60-godišnji muškarac.

Radnici ga sprečili da ne napravi još veću štetu

Ona je rekla je da je poljoprivrednik "namerno oštetio" oko 200 metara puta.

- Čovek je tvrdio da je put njegov i da su radovi koji se tamo izvode nezakoniti - objasnila je Šved, dodajući da je tokom prve policijske intervencije poljoprivrednik pretio da će ponovo oštetiti put kada policajci odu odatle.

1/6 Vidi galeriju Poljski poljoprivrednik traktorom izorao asfaltni put, tvrdi da je njegov, uhapšen Foto: Facebook Printscreen

Ona je kazala da su građevinski radnici sprečili poljoprivrednika da nanese još veću štetu tokom incidenta blokirajući mu put vozilima.

- Čovek je smešten u pritvorsku ćeliju. Bio je trezan u vreme privođenja. Traktor je odvučen na policijski parking. Vozilo nije imalo obavezno osiguranje od odgovornosti prema trećim licima - rekla je Šved.

Gradonačelnica: Imamo sve papire i potvrdu geometra

Uprava za opštinske puteve Glivica negirala je tvrdnje poljoprivrednika i navela da je put u potpunom vlasništvu grada, a ne da se deli "50:50" sa privatnim licem.

Kučinska-Budka je napisala na Fejsbuku da je to potvrđeno "dokumentima, uključujući unose u zemljišni i hipotekarni registar" i dodala da je geometar potvrdio da je grad vlasnik puta.

Opštinska uprava za puteve je prvobitno procenila štetu na oko 400.000 zlota (90.000 evra).