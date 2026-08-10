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Kolumbijski geološki zavod (SGC) je prijavio snažan zemljotres danas, 10. avgusta, u San Hose del Palmaru, Čoko.

Potres se dogodio ujutru, tačnije oko 7:34 časova.

Agencija je navela da je događaj imao magnitudu 7,4 i dubinu od 96 kilometara.

Zemljotres se dogodio na 5,04° geografske širine i -76,34° geografske dužine, a prijavile su ga 32 seizmološke stanice. Epicentar se nalazio 20 kilometara od opštine San Hose del Palmar, Čoko.

Jak zemljotres osetio se u nekoliko delova zemlje; evakuacije su objavljene putem društvenih mreža u Bogoti, regionu kafe, Tolimi, Uili, Valje del Kauki, Manisalesu, Medeljinu i drugim gradovima.

Kolumbijski geološki zavod (SGC) je naveo da su opštine najbliže epicentru San Hose del Palmar, udaljen 20 kilometara; Rio Iro, udaljen 22 kilometra; i Novita, udaljena 32 kilometra.

Trenutno dostupne informacije zasnivaju se na ručno urađenom izveštaju, tako da seizmološka služba može kasnije ažurirati podatke.

Nakon vanredne situacije, Nubija Karolina Kordoba, guvernerka Čokoa, poslala je poruku putem društvenih mreža u kojoj je obavestila o vanrednoj situaciji i navela da je nekoliko ljudi povređeno u njenom departmanu.