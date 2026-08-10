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Stanovnici Poljske ubuduće će dobijati SMS upozorenja kada poljski borbeni avioni budu podignuti zbog pretnji koje dolaze sa druge strane istočne granice zemlje, objavio je RMF24, pozivajući se na zamenicu ministra odbrane Magdalenu Sobkovjak-Čarnecku.

Ova odluka doneta je nakon incidenta 30. jula, kada je ruska krstareća raketa H-101 narušila poljski vazdušni prostor i pala u regionu Lublina.

Sobkovjak-Čarnecka je za portal Wirtualna Polska izjavila da je vojni sistem 30. jula reagovao na odgovarajući način, ali da se civilni sistem uzbunjivanja sada dodatno unapređuje.

SMS upozorenja zbog ruskih napada

Prema njenim rečima, građani Poljske ubuduće će dobijati SMS upozorenja kada poljska vojska podigne borbene avione kao odgovor na velike ruske napade na Ukrajinu.

Ruske snage su tokom noći uoči 30. jula upotrebile ukupno 358 sredstava za vazdušni napad u kombinovanom udaru na Ukrajinu. Rusija je tada, prvi put posle četiri meseca, izvela veliki napad na zapadne oblasti zemlje.

Tokom napada u Poljskoj se čula snažna eksplozija. Policija je u regionu Lublina pronašla krater i ostatke neidentifikovanog objekta, zbog čega se posumnjalo da je reč o ruskoj raketi.