Slušaj vest

Moldavija je u ponedeljak saopštila da će pozvati svog ambasadora u Rusiji na konsultacije nakon što se neidentifikovani dron srušio i eksplodirao u blizini granice sa Ukrajinom.

Dron je u nedelju posle podne pao u pojas drveća nedaleko od sela Krokmaz na jugu Moldavije, preko puta ukrajinske Odeske oblasti. Policija je saopštila da nije bilo povređenih, ali da su delovi letelice rasuti na velikom području i da je oštećeno nekoliko obližnjih kuća.

Moldavski zvaničnici naveli su da su među ostacima pronađene komponente koje odgovaraju tehnologiji navođenih raketa. To je prvi put da je letelica tog tipa otkrivena na teritoriji Moldavije od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Teško kršenje suvereniteta Moldavije

Kišinjev je pozvao svog ambasadora u Rusiji da se vrati u zemlju na konsultacije, ocenjujući da incident predstavlja "teško kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Moldavije" kojim je ugrožena bezbednost njenih građana.

Zastava Moldavije
Zastava Moldavije Foto: Shutterstock

"Moldavija osuđuje ruski agresorski rat protiv Ukrajine i njegove posledice po bezbednost naše zemlje i šireg regiona", saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Predsednica Moldavije Maja Sandu takođe je u ponedeljak osudila incident, nazvavši ga "direktnom posledicom" ruske invazije na Ukrajinu.

"To nas sve dovodi u opasnost. Pretnja po ljudske živote u našem regionu je stvarna i nastavlja da raste. Ovo mora da prestane", napisala je Sandu na platformi X.

Eksplozija drona vremenski se poklopila sa izveštajima o ruskom granatiranju Odeske oblasti u nedelju posle podne. Moskva napada tu oblast u nastojanju da Ukrajinu odseče od Crnog mora.

Upadi u vazdušni prostor država istočne Evrope postali su učestaliji dok Rusija gađa ukrajinsku lučku infrastrukturu u blizini granica Moldavije i susedne Rumunije.

Moldavija je i ranije više puta pozivala ruskog ambasadora u Kišinjevu na razgovor nakon sličnih padova dronova. Vlasti su takođe pokrenule postupak zatvaranja kulturnog centra u Kišinjevu koji finansira Kremlj.

(Kurir.rs/TheMoscowTimes)

Ne propustitePlanetaSZO: U UKRAJINI DVAPUT POGOĐENO SKLADIŠTE LEKOVA VREDNO POLA MILIONA DOLARA Pre drugog udara uspeli da izmeste tek nešto više od trećine zaliha
shutterstock_2320619119.jpg
Politika"JEDINO ISKRENO MRZE SRBIJU I SRBE, OD UKRAJINE SU HTELI DA URADE NEŠTO PROTIV NAS" Vučić o uklanjanju ukrajinskih zastava u Prištini i Tirani
Screenshot 2026-08-10 114607.png
PlanetaTATARSTAN U PLAMENU! Žestok udar ukrajinskih dronova u srce ruske petrohemije: Desetine mrtvih i ranjenih, proglašen DAN ŽALOSTI (VIDEO)
ukrajinski napad Tatarstan.jpg
PlanetaMOGU LI MOSKVA I KIJEV DA ZAKOPAJU RATNE SEKIRE? Diplomatija na testu: Ovo su tri moguća scenarija za rat u Ukrajini do kraja 2026. godine!
Zelenski, tramp, Putin, foto AP, shutterstock_2130635387A.jpg