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Moldavija je u ponedeljak saopštila da će pozvati svog ambasadora u Rusiji na konsultacije nakon što se neidentifikovani dron srušio i eksplodirao u blizini granice sa Ukrajinom.

Dron je u nedelju posle podne pao u pojas drveća nedaleko od sela Krokmaz na jugu Moldavije, preko puta ukrajinske Odeske oblasti. Policija je saopštila da nije bilo povređenih, ali da su delovi letelice rasuti na velikom području i da je oštećeno nekoliko obližnjih kuća.

Moldavski zvaničnici naveli su da su među ostacima pronađene komponente koje odgovaraju tehnologiji navođenih raketa. To je prvi put da je letelica tog tipa otkrivena na teritoriji Moldavije od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Teško kršenje suvereniteta Moldavije

Kišinjev je pozvao svog ambasadora u Rusiji da se vrati u zemlju na konsultacije, ocenjujući da incident predstavlja "teško kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Moldavije" kojim je ugrožena bezbednost njenih građana.

Zastava Moldavije Foto: Shutterstock

"Moldavija osuđuje ruski agresorski rat protiv Ukrajine i njegove posledice po bezbednost naše zemlje i šireg regiona", saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Predsednica Moldavije Maja Sandu takođe je u ponedeljak osudila incident, nazvavši ga "direktnom posledicom" ruske invazije na Ukrajinu.

"To nas sve dovodi u opasnost. Pretnja po ljudske živote u našem regionu je stvarna i nastavlja da raste. Ovo mora da prestane", napisala je Sandu na platformi X.

Eksplozija drona vremenski se poklopila sa izveštajima o ruskom granatiranju Odeske oblasti u nedelju posle podne. Moskva napada tu oblast u nastojanju da Ukrajinu odseče od Crnog mora.

Upadi u vazdušni prostor država istočne Evrope postali su učestaliji dok Rusija gađa ukrajinsku lučku infrastrukturu u blizini granica Moldavije i susedne Rumunije.