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Snažan zemljotres jačine 7,4 stepena Rihterove skale pogodio je u ponedeljak zapadnu Kolumbiju, potresavši ovu južnoameričku državu i susedni Ekvador i nateravši ljude da evakuišu svoje domove i zgrade.

Na društvenim mrežama već su se pojavili prvi snimci sa terena koji prikazuju trenutke potresa i posledice koje su usledile.

Epicentar je bio u San Hoze del Palmaru, opštini u regionu Čoko, oko 400 kilometara zapadno od kolumbijske prestonice Bogote, saopštili su Američki geološki zavod i kolumbijski kolega.

Američki geološki zavod je saopštio da je epicentar bio na dubini od 107 kilometara.

Guvernerka departmana Čoko, Nubija Kordoba, rekla je na društvenim mrežama da u regionalnoj prestonici "ima povređenih i ozbiljne štete na zgradama", bez navođenja dodatnih detalja.

Potres dolazi nakon dva uzastopna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale u Venecueli krajem juna.