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Direktor CIA Džon Retklif navodno je ostavio snažan utisak na američkog predsednika Donalda Trampa razgovarajući o velikim ruskim gubicima na ratištu u Ukrajini dok su zajedno igrali golf, objavio je "The Atlantic", pozivajući se na neimenovane izvore.

Sjedinjene Američke Države i dalje besplatno dostavljaju Ukrajini obaveštajne podatke, uključujući koordinate koje se koriste za napade na ruske vojne položaje na okupiranoj ukrajinskoj teritoriji i energetsku infrastrukturu u Rusiji, rekli su američki i ukrajinski izvori tom magazinu.

Prema navodima izveštaja, Retklif je zaslužan za nastavak te podrške jer je Trampa upoznao sa podacima prema kojima ruski gubici premašuju 40.000 vojnika mesečno.

"Tramp ne voli gubitnike"

Jedan zapadni obaveštajni zvaničnik rekao je za "The Atlantic" da Retklif svoj uspeh pripisuje činjenici da "Tramp ne voli gubitnike".

Kako je naveo, sve dok se stvara utisak da Ukrajina pobeđuje, Tramp je manje sklon tome da obustavi podršku i povuče se iz rata.

"Politico" je 6. avgusta objavio da je obaveštajna saradnja SAD i Ukrajine znatno poboljšana nakon što je u martu 2025. godine bila privremeno ograničena.

Demokratski senator Mark Vorner, visoki član Odbora Senata za obaveštajna pitanja, potvrdio je da je saradnja vraćena na prethodni nivo, ali nije izneo detalje.

Bivši američki ambasador u Ukrajini Džon Herbst izjavio je da razmena obaveštajnih podataka koristi obema zemljama, jer ukrajinske obaveštajne službe poseduju veliku količinu informacija o Rusiji.