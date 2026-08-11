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U jugozapadnom delu Francuske, šumski požari su se ponovo rasplamsali, preteći nekoliko gradova, a vlasti se pripremaju za moguću evakuaciju skoro 200.000 ljudi.

Iako je situacija izgledala pod kontrolom krajem prošle nedelje, ekstremne vrućine i jaki vetrovi tokom vikenda pogoršali su situaciju na terenu.

Širom južne Evrope, posebno u Španiji i Francuskoj, vatrogasci se nedeljama bore sa požarima koji su uništili stotine hiljada hektara vegetacije.

1/16 Vidi galeriju Požari u Francuskoj - 25. jul. 2026. godine Foto: LOIC MARTIN / HANDOUT/LANDES PREFECTURE, DAMIEN REMBERT / HANDOUT/SDIS33

Zaštita stambenih područja

Jedan od požara koji se ponovo rasplamsao je u opštini Sen Žan d'Ilak. Šef vatrogasne službe Tomas Mimiak potvrdio je da su velike snage poslate na lice mesta.

"Nalazimo se na zadnjem delu požara koji je izbio oko 15 časova u nedelju. Zbog vremenskih uslova, rasporedili smo značajne snage, koje su usmerene na gašenje šumskog požara, ali i na preventivnu zaštitu kuća", rekao je Mimiak.