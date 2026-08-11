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Broj stradalih u poplavama u indijskoj saveznoj državi Asam porastao je na 100.

Uprava za upravljanje katastrofama države Asam saopštila je da je nekoliko reka i dalje iznad nivoa opasnosti, što povećava rizik od novih poplava u ugroženim područjima.

Višednevne obilne monsunske kiše dovele su do izlivanja reka, uključujući Bramaputru, koje su poplavile naseljena područja i oštetile infrastrukturu.

Bramaputra, jedna od najvećih reka u Aziji, izvire u kineskom regionu Tibet i protiče oko 900 kilometara kroz Asam. Oko 300.000 ljudi prinuđeno je da potraži utočište u državnim centrima za pomoć, naveli su zvaničnici.

Poplave, koje su počele prošlog meseca, raselile su više od 700.000 ljudi, potopile ogromne površine poljoprivrednog zemljišta i oštetile puteve i drugu lokalnu infrastrukturu. Iako su mnogi stanovnici počeli da se vraćaju svojim domovima kako se voda povlači, najmanje 49.000 ljudi pogođenih poplavama i dalje je smešteno u 125 prihvatnih centara i centara za distribuciju pomoći, saopštili su zvaničnici.

Vlasti nastavljaju aktivnosti pružanja pomoći i praćenja situacije, dok procenjuju razmere štete i potrebe pogođenog stanovništva.

Poplave su teško pogodile i stočni fond, pri čemu je veliki broj goveda stradao, što je zadalo težak udarac seoskim zajednicama i izazvalo zabrinutost zbog mogućeg izbijanja zaraznih bolesti.

"Naložili smo zvaničnicima da što pre završe procenu štete kako bi vlada mogla da obezbedi finansijsku pomoć za obnovu i oporavak pogođenih područja", rekao je ministar poljoprivrede i navodnjavanja Asama Piđuš Hazarika nakon sastanka posvećenog proceni situacije. On je naveo da je oko 500.000 ljudi pogođenih poplavama već dobilo privremenu novčanu pomoć.

Godišnja sezona monsuna često izaziva poplave u Asamu, gde nabujale reke svake godine plave velika područja i primoravaju hiljade stanovnika da napuste svoje domove.

Stručnjaci navode da klimatske promene izazvane ljudskim delovanjem pojačavaju intenzitet monsuna u Južnoj Aziji, koji tradicionalno traje od juna do septembra, a zatim ponovo od oktobra do decembra. Kiše koje su nekada stizale predvidljivim intenzitetom sada dolaze u neujednačenim i naglim naletima, donoseći ekstremne količine padavina u kratkom periodu, nakon čega slede sušni periodi.