Policija je objavila snimke muškarca kojeg želi da ispita nakon što je 17-godišnja devojka navodno seksualno napadnuta kod stanice u Koventriju.
Planeta
MUŠKARAC PRIŠAO TINEJDŽERKI ISPRED ŽELEZNIČKE STANICE, A ONDA JE USLEDIU UŽAS! Nasrnuo na devojku (17) usred noći – policija traži ovog čoveka (FOTO)
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Policija je objavila fotografije muškarca sa kojim želi da razgovara nakon što je 17-godišnja devojka navodno seksualno napadnuta ispred železničke stanice.
Muškarac je prišao tinejdžerki ispred železničke stanice u Koventriju oko 00.20 časova u nedelju, 12. jula, i pokušao da je poljubi, navodi se.
Nakon što ga je odbila, muškarac ju je navodno seksualno napao.
Foto: Printscreen
Jedan od prijatelja devojke potom se suprotstavio muškarcu, nakon čega je on brzo pobegao sa tog područja.
Detektivi koji istražuju slučaj žele da razgovaraju sa muškarcem sa snimaka nadzornih kamera, jer veruju da bi mogao da ima informacije koje bi pomogle u istrazi.
(Kurir.rs/TheSun)
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