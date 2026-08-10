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Policija je objavila fotografije muškarca sa kojim želi da razgovara nakon što je 17-godišnja devojka navodno seksualno napadnuta ispred železničke stanice.

Muškarac je prišao tinejdžerki ispred železničke stanice u Koventriju oko 00.20 časova u nedelju, 12. jula, i pokušao da je poljubi, navodi se.

Nakon što ga je odbila, muškarac ju je navodno seksualno napao.

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Foto: Printscreen

Jedan od prijatelja devojke potom se suprotstavio muškarcu, nakon čega je on brzo pobegao sa tog područja.

Detektivi koji istražuju slučaj žele da razgovaraju sa muškarcem sa snimaka nadzornih kamera, jer veruju da bi mogao da ima informacije koje bi pomogle u istrazi.

(Kurir.rs/TheSun)

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