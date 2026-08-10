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Policija je objavila fotografije muškarca sa kojim želi da razgovara nakon što je 17-godišnja devojka navodno seksualno napadnuta ispred železničke stanice.

Muškarac je prišao tinejdžerki ispred železničke stanice u Koventriju oko 00.20 časova u nedelju, 12. jula, i pokušao da je poljubi, navodi se.

Nakon što ga je odbila, muškarac ju je navodno seksualno napao.

Foto: Printscreen

Jedan od prijatelja devojke potom se suprotstavio muškarcu, nakon čega je on brzo pobegao sa tog područja.