Slušaj vest

Ljudi su zarobljeni u srušenim zgradama, objavio je gradonačelnik Kalija nakon razornog zemljotresa jačine 7,4 stepena Rihterove skale koji je pogodio zemlju.

Najmanje 20 zgrada se srušilo u zemljotresu u kolumbijskom gradu Kali, a ljudi su zarobljeni ispod ruševina, rekao je gradonačelnik Alehandro Eder.

Grad je zatražio pomoć spasilačkih timova iz Bogote i Medeljina, dodao je. Bilo je povređenih i značajne štete u zemljotresu duž pacifičke obale, kao i u gradu Pereiri, saopštili su pokrajinski guverneri nakon što se potres osetio u glavnom gradu Bogoti i čak u Venecueli.

"Upravo smo doživeli jak zemljotres u departmanu Čoko. Zabrinuti smo zbog naknadnih potresa. Iako je epicentar bio blizu San Hoze del Palmara, ima povređenih i značajne štete na zgradama u glavnom gradu pokrajine, Kibdo. Već procenjujemo štetu i uskoro ćemo objaviti prvi zvanični izveštaj", rekla je guvernerka Čokoa Nubija Karolina Kordoba-Kuri za X.

Guverner susedne pokrajine Risaralda, Huan Dijego Patino, rekao je lokalnom Blu radiju da je došlo do "ozbiljne štete na nekim zgradama" u Pereiri, glavnom gradu pokrajine.

"Ono što se upravo dogodilo je veoma ozbiljno. Slike su zaista šokantne, ljudi su povređeni, a fasade zgrada se urušavaju", rekao je.

Američki sistem upozorenja na cunami saopštio je da nema pretnje od cunamija.

Nacionalna uprava civilnog vazduhoplovstva saopštila je da je nekoliko aerodroma oštećeno i da je njiuhov rad obustavljen.

Gradonačelnik Bogote Karlos Galan rekao je da nije bilo veće štete u glavnom gradu.

Rojtersovi svedoci u venecuelanskoj pograničnoj državi Tačira i centralnozapadnom gradu Barkisimeto prijavili su da su tamo osetili zemljotres.