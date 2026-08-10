Slušaj vest

Ljudi su zarobljeni u srušenim zgradama, objavio je gradonačelnik Kalija nakon razornog zemljotresa jačine 7,4 stepena Rihterove skale koji je pogodio zemlju.

Najmanje 20 zgrada se srušilo u zemljotresu u kolumbijskom gradu Kali, a ljudi su zarobljeni ispod ruševina, rekao je gradonačelnik Alehandro Eder.

Grad je zatražio pomoć spasilačkih timova iz Bogote i Medeljina, dodao je. Bilo je povređenih i značajne štete u zemljotresu duž pacifičke obale, kao i u gradu Pereiri, saopštili su pokrajinski guverneri nakon što se potres osetio u glavnom gradu Bogoti i čak u Venecueli.

"Upravo smo doživeli jak zemljotres u departmanu Čoko. Zabrinuti smo zbog naknadnih potresa. Iako je epicentar bio blizu San Hoze del Palmara, ima povređenih i značajne štete na zgradama u glavnom gradu pokrajine, Kibdo. Već procenjujemo štetu i uskoro ćemo objaviti prvi zvanični izveštaj", rekla je guvernerka Čokoa Nubija Karolina Kordoba-Kuri za X.

Guverner susedne pokrajine Risaralda, Huan Dijego Patino, rekao je lokalnom Blu radiju da je došlo do "ozbiljne štete na nekim zgradama" u Pereiri, glavnom gradu pokrajine.

"Ono što se upravo dogodilo je veoma ozbiljno. Slike su zaista šokantne, ljudi su povređeni, a fasade zgrada se urušavaju", rekao je.

Američki sistem upozorenja na cunami saopštio je da nema pretnje od cunamija.

Nacionalna uprava civilnog vazduhoplovstva saopštila je da je nekoliko aerodroma oštećeno i da je njiuhov rad obustavljen.

Gradonačelnik Bogote Karlos Galan rekao je da nije bilo veće štete u glavnom gradu.

Rojtersovi svedoci u venecuelanskoj pograničnoj državi Tačira i centralnozapadnom gradu Barkisimeto prijavili su da su tamo osetili zemljotres.

Venecuelu su u junu pogodila dva razorna zemljotresa u kojima je poginulo više od 6.000 ljudi, uglavnom na obali blizu glavnog grada Karakasa.

(Kurir.rs/Indeks)

Ne propustitePlanetaŠIRE SE STRAVIČNI SNIMCI SNAŽNOG ZEMLJOTRESA U KOLUMBIJI: Urušavaju se zgrade, narod beži u panici, treslo se sve do Ekvadora! (VIDEO)
Kolumbija zemljotres
PlanetaSNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO KOLUMBIJU! Treslo se širom zemlje, ima povređenih, pričinjena velika šteta
zemljotres ilustracija skala
PlanetaČUO SE PRASAK, TRESLI SE KREVETI, PREDMETI PADALI NA POD! Snažan zemljotres pogodio Tirol, ljuljalo se sve do Insbruka i Tuksa! Građani preplašeni!
austrija.jpg
PlanetaLEKARI LETELI PO OPERACIONOJ SALI, KOTRLJALI SE PO PODU! Operisali pacijenta a onda je krenulo da TUTNJI, sve se treslo, pogledajte reakciju japanskog hirurga!
Zemljotres u Japanu