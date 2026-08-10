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U razornom zemljotresu koji je u ponedeljak pogodio Kolumbiju poginulo je više 100 ljudi, pokazuju podaci koje su počele da objavljuju lokalne vlasti u pogođenim područjima, udaljenim oko 240 kilometara od glavnog grada Bogote.

Više od 100 mrtvih

Više od 100 ljudi je poginulo u zemljotresu u Kolumbiji, rekao je predsednik zemlje.

Prema rečima Abelarda De La Espriele, 111 ljudi je poginulo širom zemlje, u odnosu na 82, koliko je poslednji ažurirani podatak.

Najmanje 87 ljudi je povređeno, a najmanje 61 zgrada se srušila, dodao je predsednik.

Rekao je da je spasavanje žrtava prioritet njegove vlade.

Kolumbija proglasila stanje „nacionalne katastrofe“ nakon snažnog zemljotresa

Kolumbijska vlada je proglasila stanje „nacionalne katastrofe“ nakon što je snažan zemljotres jačine 7,4 stepena Rihterove skale pogodio nekoliko departmana u zemlji.

Zbog razmera katastrofe koju je izazvao zemljotres sa epicentrom u Čoku, Vanredni komitet za upravljanje katastrofama objavio je proglašenje nacionalne katastrofe.

Komitetom predsedava novi kolumbijski predsednik, Abelardo de la Esprielja, a proglašenjem nacionalne katastrofe vlasti žele da ubrzaju mobilizaciju sredstava za pomoć pogođenom stanovništvu i procenu oštećene infrastrukture.

U zemljotresu se, između ostalog, delimično srušio jedan od tornjeva katedrale u Manisalesu.

"Više od 60 ili 70 zgrada se srušilo", rekao je Oskar Leonel Očoa za radio Karakol.

Prethodno je gradonačelnik Pereire saopštio da je poginulo najmanje 40 ljudi, dok je guverner departmana Risaralda, u kojem se grad nalazi, naveo da su u tom regionu ukupno stradale 42 osobe.

Prema tim podacima, Risaralda je do sada najteže pogođeni region kada je reč o broju žrtava.

Najnoviji podaci znače da je u zemljotresu širom Kolumbije poginulo najmanje 82 ljudi.





1/6 Vidi galeriju U razornom zemljotresu koji je u ponedeljak pogodio Kolumbiju ima poginulih, pokazuju prvi podaci koje su počele da objavljuju lokalne vlasti u pogođenim područjima, udaljenim oko 240 kilometara od glavnog grada Bogote. Foto: John BONILLA / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Jezivi snimci potresa

Snimci trenutka razornog potresa su zastrašujući. Kod Medelina je potres brutalno tresao kamione, pogledajte.

Pojavio se i snimak trenutka potresa na aerodromu u Pereiri gde je putnički terminal urušen u podrhtavanju:

"Situacija je kritična", rekao je Maurisio Salazar, gradonačelnik Pereire, u intervjuu za Caracol Radio.





Zelenski izrazio solidarnost sa Kolumbijom nakon razornog zemljotresa

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izrazio je solidarnost sa Kolumbijom nakon zemljotresa magnitude 7,4 koji je pogodio tu zemlju.

"Naše saučešće porodicama onih koji su izgubili živote i svima koji su pogođeni. Svaki izgubljeni život je tragedija", napisao je Zelenski na društvenim mrežama.

1/9 Vidi galeriju Vučić i Zelenski na sastanku u Palati Srbija Foto: Nemanja Nikolić

Naveo je da je zemljotres pogodio i Ekvador i da još ima ljudi zarobljenih pod ruševinama.

"Izražavamo punu podršku i solidarnost sa narodom Kolumbije i svima pogođenima ovom katastrofom. Pozivamo sve u svetu koji mogu da pruže pomoć pogođenim ljudima i zemljama da sada istupe i pomognu", poručio je Zelenski.

Epicentar zemljotresa bio je kod San Hoze del Palmara u departmanu Čoko, na pacifičkoj strani zemlje, dok je među najteže pogođenim područjima i centralni deo Kolumbije poznat po uzgoju kafe.

Zemljotres magnitude 7,4 pogodio je zemlju u ponedeljak ujutru, a epicentar je bio u departmanu Čoko. Oko sat vremena kasnije isto područje pogodio je još jedan zemljotres magnitude 4,6.

Kolumbijska geološka služba objavila je na društvenoj mreži X da je epicentar bio u blizini grada San Hoze del Palmar u departmanu Čoko, na dubini od 96 kilometara. Američki geološki zavod (USGS) procenio je dubinu na 107 kilometara.

Fasade zgrada oštećene su u Kaliju, dok je u Manizalesu oštećen toranj katedrale. Šteta na objektima prijavljena je i u Pereiri.

Nekoliko ljudi je povređeno, a zgrade su teško oštećene u Kibdou, glavnom gradu departmana Čoko, saopštila je guvernerka Nubija Karolina Kordoba.

"Zabrinuti smo zbog naknadnih potresa", napisala je Kordoba na mreži X.

Novi predsednik Kolumbije Abelardo de la Esprijelja naredio je formiranje tima za upravljanje krizom u San Hoze del Palmaru kako bi bile koordinisane mere za saniranje posledica zemljotresa i pružanje pomoći stanovništvu.

De la Esprijelja je rekao da će lično otputovati u Pereiru.

Kolumbija se nalazi na Pacifičkom vatrenom prstenu, području intenzivne seizmičke i vulkanske aktivnosti izazvane pomeranjem tektonskih ploča.

Najmanje 20 zgrada srušeno u Kaliju

Najmanje 20 zgrada srušilo se u kolumbijskom gradu Kaliju, a ljudi su ostali zarobljeni ispod ruševina, izjavio je gradonačelnik Alehandro Eder.

Grad je zatražio pomoć spasilačkih timova iz Bogote i Medeljina, dodao je.

Povređenih i velike materijalne štete ima i u priobalnom području uz Tihi okean, kao i u Pereiri, rekli su regionalni zvaničnici. Podrhtavanje tla osetilo se u Bogoti, ali i u susednoj Venecueli.

Guverner departmana Risaralda Huan Dijego Patinjo izjavio je za lokalni Blu Radio da je u Pereiri, administrativnom centru tog departmana, pričinjena "ozbiljna šteta na pojedinim zgradama".

"Ono što se upravo dogodilo veoma je ozbiljno. Snimci su zaista šokantni, ima povređenih ljudi i urušenih fasada zgrada", rekao je.

Kolumbijska Nacionalna služba za upravljanje rizikom od katastrofa saopštila je da je u kontaktu sa lokalnim vlastima kako bi utvrdila broj žrtava i razmere štete.

Državna uprava za vazdušni saobraćaj saopštila je da je oštećeno više aerodroma i da je na njima obustavljen rad.

Gradonačelnik Bogote Karlos Galan naveo je na mreži X da u glavnom gradu nije prijavljena veća šteta.

Ljudi zarobljeni u ruševinama, strah od novih potresa

"Upravo smo doživeli snažan zemljotres u departmanu Čoko. Zabrinuti smo zbog naknadnih potresa. Iako je epicentar bio u blizini San Hoze del Palmara, ima povređenih i značajne štete na zgradama u glavnom gradu Kibdou. Već procenjujemo štetu i uskoro ćemo objaviti prvi zvanični izveštaj", rekla je guvernerka Čokoa Nubija Karolina Kordoba-Kuri na mreži X.

Američki sistem za upozorenje na cunami saopštio je da nema opasnosti od cunamija.

Kolumbijska geološka služba naknadno je revidirala magnitudu zemljotresa na 7,4 i navela da je žarište bilo na dubini od 96 kilometara, umesto prvobitno prijavljenih 79 kilometara.

Kolumbijska Nacionalna služba za upravljanje rizikom od katastrofa saopštila je da nastavlja da prikuplja informacije od lokalnih vlasti kako bi se utvrdile ukupne razmere štete.

Svedoci Reutersa u pograničnoj venecuelanskoj državi Tačira i gradu Barkisimetu u centralno-zapadnom delu zemlje takođe su naveli da su osetili zemljotres.