REKORDNA VLAŽNOST VAZDUHA U ITALIJI: U Liguriji dostigla čak 97 odsto - kao u turskom kupatilu
Vlažnost vazduha u italijanskoj pokrajini Liguriji dostigla je rekordnih 97 odsto, dok u kombinaciji sa toplotnim talasom za koji je italijansko Ministarstvo zdravlja izdalo crveno upozorenje doprinosi tome da se temperature doživljavaju kao još više, saopštili su italijanski zvaničnici.
Mreža Hidrološko-meteorološke opservatorije regije Ligurija (OMIRL) zabeležila je vlažnost vazduha od 97 odsto u mestu Pijeve di Teko, u okrugu Imperija, dok je u Kamolju, u okrugu Đenova, iznosila 95 odsto, što je nivo karakterističan za tursko kupatilo.
Među glavnim gradovima pokrajina, najviša vlažnost zabeležena je u Đenovi, gde je izmereno 75 odsto, preneo je italijanski list Sole24Ore.
Slede Savona sa 67 odsto, Imperija sa 55 i La Specija sa 48 odsto vlažnosti.