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Vlažnost vazduha u italijanskoj pokrajini Liguriji dostigla je rekordnih 97 odsto, dok u kombinaciji sa toplotnim talasom za koji je italijansko Ministarstvo zdravlja izdalo crveno upozorenje doprinosi tome da se temperature doživljavaju kao još više, saopštili su italijanski zvaničnici.

Mreža Hidrološko-meteorološke opservatorije regije Ligurija (OMIRL) zabeležila je vlažnost vazduha od 97 odsto u mestu Pijeve di Teko, u okrugu Imperija, dok je u Kamolju, u okrugu Đenova, iznosila 95 odsto, što je nivo karakterističan za tursko kupatilo.

Među glavnim gradovima pokrajina, najviša vlažnost zabeležena je u Đenovi, gde je izmereno 75 odsto, preneo je italijanski list Sole24Ore.