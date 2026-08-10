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Belgijska policijska stanica morala je biti evakuisana prošlog vikenda nakon što su lokalni stanovnici ušli u prostorije sa granatom koju su pronašli u svojoj bašti, a koju su tamo doneli - u maloj kanti.

„Prošle subote oko 17 časova, nekoliko ljudi je ušlo“ u policijsku stanicu u flamanskoj opštini Zaventem. „Stigli su sa malom kantom u kojoj se nalazila granata“, rekla je portparolka Jana Bergman za AFP, dodajući da su eksplozivnu napravu otkrili dok su radili u svojoj bašti.

„Zamolili smo ih da pažljivo stave kantu na zemlju, da odmah napuste prostorije, a zatim smo evakuisali osoblje iz nekoliko soba koje se nalaze u blizini recepcije“, rekla je ona, potvrđujući izveštaje nekoliko belgijskih medija.

Okolnosti pod kojima se naprava našla u bašti, kao i njena starost, ostaju nepoznate. „Nemamo pojma kako je tamo završila“, rekla je Bergman.