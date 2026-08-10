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Švedska bezbednosna služba saopštila je u ponedeljak da je razbila rusku špijunsku operaciju čiji je cilj bio da utiče na donošenje odluka u toj zemlji i diskredituje Švedsku, kao i njene saveznike u EU i NATO-u.

Operaciju je planirala i vodila ruska Spoljna obaveštajna služba (SVR), a u njoj su učestvovale tri osobe koje su delovale pod zaštitom diplomatskog imuniteta, saopštila je švedska bezbednosna služba Säpo.

"Ovo je u skladu sa pretnjom koju, prema našim procenama, predstavlja Rusija", rekao je portparol Säpoa za Reuters.

Ruska ambasada u Stokholmu nije odmah odgovorila na zahtev Reutersa za komentar, koji joj je upućen telefonom i elektronskom poštom.

"Uspeli smo da pratimo šta se dešavalo tokom sastanaka osoba koje su bile uključene, šta je na njima rečeno i kakvi su zadaci davani", rekao je portparol Säpoa.

"Oni više nisu u Švedskoj i uspeli smo da razbijemo ovu operaciju", dodao je.