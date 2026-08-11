Slušaj vest

Predsednik Nacionalnog okupljanja (RN) Žordan Bardela biće jedini kandidat za novi mandat na čelu te francuske ekstremno desničarske stranke na kongresu koji će biti održan krajem oktobra, čime je praktično obezbedio ostanak na toj funkciji, javlja Figaro pozivajući se na neimenovane izvore.

Bardela je nasledio Marin le Pen na čelu RN-a, najpre privremeno u septembru 2021. godine, a potom je izabran u novembru 2022. godine, kada je osvojio 85 odsto glasova protiv Luja Alioa.

"On je jedini kandidat" za novi mandat, izjavio je poslanik Joan Žile, zadužen za organizaciju kongresa RN-a u Orleanu, koji će biti održan 24. i 25. oktobra.

Lider stranke, koji će u septembru napuniti 31 godinu, dobio je podršku gotovo svih funkcionera svog pokreta, ukupno 421 potpis podrške, precizirao je Žile, poslanik iz departmana Gar.

Pored toga, ukupno 421 kandidatura podneta je za izbor u Nacionalni savet RN-a, koji će takođe, biti obnovljen na kongresu.

Elektronsko glasanje biće održano od 21. septembra do 22. oktobra.

Od 307 muškaraca i 114 žena koji su se kandidovali, u Savetu će biti samo 100 kandidata sa najvećim brojem glasova.

Bardela nije među kandidatima za ovo telo, ali će, kao predsednik stranke, biti član po funkciji Nacionalnog saveta i moći će da imenuje još 20 članova.