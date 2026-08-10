Slušaj vest

Ukrajina bi mogla da gađa i do sedam puta više ruskih vojnih ciljeva na okupiranom Krimu kada bi finansijska sredstva sa Zapada stizala brže, izjavio je komandant Snaga bespilotnih sistema Ukrajine (USF) Robert "Mađar" Brovdi u intervjuu za Associated Press, objavljenom u ponedeljak, 10. avgusta.

Brovdi je rekao da njegove snage trenutno deluju sa svega 14 odsto kapaciteta potrebnih za sprovođenje kampanje na Krimu u punom obimu.

"Krim predstavlja jedan od ključnih konceptualnih stubova na putu ka okončanju rata", rekao je Brovdi za AP.

Foto: GENYA SAVILOV / AFP / Profimedia

Prema njegovim rečima, cilj ukrajinske kampanje je da se oslabi uloga Krima kao baze iz koje Rusija izvodi vojne operacije.

Nedavni napadi bili su usmereni na ruske železničke mostove, skladišta goriva, energetsku infrastrukturu i sisteme protivvazdušne odbrane širom okupiranog poluostrva, čime su poremećene linije snabdevanja i stvoren svojevrstan "prozor" za delovanje ukrajinskih dronova.

Tvrdi da je uništeno više od 300 ruskih PVO sistema

Brovdi je rekao da su ukrajinske snage poslednjih meseci uništile više od 300 ruskih sredstava protivvazdušne odbrane, uključujući raketne sisteme zemlja-vazduh, radarske stanice i opremu za elektronsko ratovanje.

On tvrdi da je u četiri nedavna velika ruska raketna napada izvedena sa Krima ukupno lansirano samo pet raketa, što je pripisao sistematskom uništavanju ruske protivvazdušne odbrane. AP je naveo da nije mogao nezavisno da potvrdi tu tvrdnju.

"Stvaranje uslova u kojima je nemoguće da tamo opstane bilo kakav vojni kapacitet učiniće Krim nezanimljivim kao vojnu bazu", rekao je Brovdi.

Prema njegovim rečima, ukrajinska domaća odbrambena industrija ima kapacitete da proizvede dronove potrebne za ovu kampanju, ali sredstva zapadnih partnera ne stižu dovoljno brzo.

"To je banalni problem neblagovremenog finansiranja, koje naši partneri izdvajaju, ali koje se kreće znatno sporije od naših planova", rekao je.

Starlink i koordinisani napadi dronovima

Brovdi je rekao da ukrajinske snage sve više koriste Starlink konekciju i koordinisane napade dronovima na dobro branjene ciljeve, pri čemu su, prema njegovim rečima, u proseku potrebna tri drona za uništenje jednog cilja.

Dodao je da ukrajinske snage namerno biraju različite vrste municije za dronove u zavisnosti od mete, uz izbegavanje civilne infrastrukture.

Prema njegovim rečima, Rusija širi kapacitete za elektronsko ratovanje širom Krima kako bi ometala Starlink veze.

Brovdi je upozorio i da Rusija povećava upotrebu mlaznih dronova "Šahed", za koje tvrdi da su tokom poslednjih nedelja postali 2,5 puta zastupljeniji.

Rusija trenutno može istovremeno da lansira salve od čak 77 balističkih raketa i planira da taj broj poveća na 200, tvrdi Brovdi. On je naveo da nedostatak presretačkih raketa za sisteme Patriot ostaje jedna od najvećih slabosti Ukrajine.

"Wildberries je intendantska služba rata"

Brovdi je opisao rusku internet prodavnicu Wildberries kao metu ukrajinske kampanje udara dugog dometa, tvrdeći da kompanija ima poseban sektor koji snabdeva rusku vojsku.

"Wildberries je, pre svega, platforma za snabdevanje. To je intendantska služba rata", rekao je Brovdi.

Prema njegovim rečima, cilj napada na ovog trgovca nije samo ometanje vojnih lanaca snabdevanja, već i da posledice rata koji Rusija vodi postanu vidljivije običnim građanima Rusije.