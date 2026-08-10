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Na društvenim mrežama objavljen je snimak Međunarodnog aerodroma Matekanja u Pereiri nakon snažnog zemljotresa magnitude 7,4 koji je u ponedeljak pogodio Kolumbiju.

Kolumbijski medij El Nuevo País objavio je snimak uz poruku: "Ovako je izgledao Međunarodni aerodrom Matekanja u Pereiri, u Kolumbiji, nakon zemljotresa koji je pogodio zemlju ovog ponedeljka."

U razornom zemljotresu koji je u ponedeljak pogodio Kolumbiju ima najmanje 75 poginulih, pokazuju prvi podaci koje su počele da objavljuju lokalne vlasti u pogođenim područjima, udaljenim oko 240 kilometara od glavnog grada Bogote.

(Kurir.rs/A.V.)

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