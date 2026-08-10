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Nivo Dunava u području Černavode pao je za pet centimetara u odnosu na juče, nakon što je posle potapanja barži prethodno zabeležen blagi porast vodostaja.

Predstavnici rumunske uprave "Apele Romane" navode da bi nivo vode kod Černavode u narednim danima mogao dodatno da opada. Portparolka Nacionalne uprave "Apele Romane" Ana Marija Ađu izjavila je za Digi24 da su radovi na produbljivanju korita Dunava, za koje je rumunska vlada danas izdvojila sredstva, "od vitalnog značaja".

Potapanje četiri barže podiglo nivo za osam centimetara

"Efekat koji je izazvalo potapanje četiri barže osetio se tokom jučerašnjeg dana. Imali smo nivo od minus četiri centimetra, nakon čega se stabilizovao i porastao za još četiri centimetra, tako da je ukupan neposredni efekat bio porast nivoa od osam centimetara. Međutim, problem je sledeći: i dalje se suočavamo sa izuzetno nepovoljnim hidrološkim režimom. Na ulazu u zemlju, padavine koje smo očekivali i za koje smo se nadali da će dovesti do povećanja vodostaja u gornjem slivu, naročito uzvodno od Budimpešte, prema sadašnjim procenama zasnovanim na najnovijim informacijama i hidrološkim prognozama centara u Mađarskoj i Srbiji, tokom narednih sedam dana na rumunskom delu Dunava doneće samo relativno stabilan protok na ulazu u zemlju, oko sadašnjih 1.400 kubnih metara u sekundi", rekla je Ađu.

1/5 Vidi galeriju Rekordno nizak vodostaj Dunava poremetio je plovidbu i turizam. Kruzeri su ostali zaglavljeni severno od Budimpešte, a turističke vožnje su obustavljene. Foto: Nicolae Dumitrache/AP

Prema njenim rečima, očekivano povećanje protoka iz gornjeg dela sliva Dunava neće se značajnije osetiti u Rumuniji zbog smanjenja protoka Save, glavne pritoke u srednjem delu dunavskog sliva.

"Da bi se hidrološka situacija na Dunavu poboljšala, potrebno nam je nekoliko perioda sa obilnim padavinama. Govorimo o padavinama koje bi trajale dva do tri dana i zahvatile velika područja, i to, nažalost, ne samo gornji sliv Dunava već i njegov srednji deo, kao i sliv Save. Zbog toga značajnije padavine i povećanje protoka očekujemo između 24. i 26. avgusta", dodala je.

Vodostaj će nastaviti da opada

Ađu je upozorila da trenutne prognoze nisu optimistične, ali je naglasila da su dosadašnje intervencije omogućile da drugi reaktor nuklearne elektrane Černavoda nastavi da radi.

"U kombinaciji sa ovom prognozom, koja nije naročito optimistična, i činjenicom da smo imali intervencije kojima smo, uz manje oscilacije nivoa, uspeli da održimo i produžimo rad reaktora 2 u Černavodi za još nedelju dana, napori se nastavljaju. Iako statistički i hidrološki beležimo pad, juče je nivo porastao osam centimetara, danas je pao pet centimetara, a prognoza pokazuje da će se tokom narednih nekoliko dana nastaviti isti trend pada koji beležimo već dve nedelje, odnosno oko dva centimetra dnevno. Nakon toga bi trebalo da usledi period pada od oko jednog centimetra dnevno, a zatim bi nivo možda mogao da se stabilizuje", rekla je.

Nacionalni institut za hidrologiju i upravljanje vodama svakodnevno ažurira prognoze, pa će vlasti svakog dana dobijati nove podatke.

"Ne želimo da stvaramo određena očekivanja, niti želimo da pogrešimo. Sa druge strane, želim da naglasim da od te bifurkacije do Černavode imamo udaljenost od 60 kilometara. Tamo su utvrđeni određeni pragovi koji izazivaju oscilacije nivoa, tako da ovu prognozu ne treba posmatrati kao apsolutnu. Moramo uzeti u obzir i određene lokalne faktore koji mogu da izazovu manji porast, a zatim ponovni pad vodostaja", navela je portparolka.

Cilj je da reaktor 2 u Černavodi ostane u funkciji

Upravo zbog takve situacije rumunska vlada izdvojila je sredstva za radove na produbljivanju korita Dunava.

"Radove na produbljivanju obavlja Uprava za donji tok Dunava, jer je to u njenoj oblasti odgovornosti i nadležnosti. Naša preporuka je da se tokom ovih dana, koji su izuzetno važni za sve nas kako bi reaktor 2 u Černavodi ostao u funkciji, nastave radovi na produbljivanju kako bi se omogućio bolji protok i što više vode preusmerilo prema Černavodi", objasnila je Ađu.

Prema informacijama kojima raspolaže uprava "Apele Romane", radovi na produbljivanju korita počeli su još na početku kriznog perioda, odnosno 10. jula.

Radovi na Dunavu "od vitalnog značaja"

Ađu je naglasila da ti radovi nisu važni samo zbog trenutne krize, već i na srednji i dugi rok.