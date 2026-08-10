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Istraživački novinari objavili su interaktivnu mapu na kojoj je identifikovano 150 ključnih vojnih lokacija širom Belorusije koje bi mogle da budu iskorišćene u slučaju ponovne pretnje Ukrajini sa severa.

Mapu je izradila istraživačka redakcija Šemi Radija Svoboda, u okviru Radija Slobodna Evropa/Radio Liberty, zajedno sa kolegama iz beloruskog servisa, a objavljena je 7. avgusta. Autori su je napravili na osnovu satelitskih snimaka i podataka iz otvorenih izvora i najavili da će je dopunjavati novootkrivenim lokacijama.

Na mapi su označene vazduhoplovne baze i aerodromi, skladišta municije, goriva i maziva, mesta stalnog razmeštaja vojnih jedinica, granične jedinice, centri za obuku i vojni poligoni.

Aerodromi korišćeni tokom početka ruske invazije

Nekoliko označenih aerodroma intenzivno je koristila ruska avijacija na početku invazije na Ukrajinu 2022. godine. Autori su posebno izdvojili napuštene vojne baze iz sovjetskog perioda kao svojevrsnu rezervu koju bi vlasti beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka i ruska vojna komanda mogle brzo ponovo da aktiviraju za smeštaj novih jedinica ili raketnih sistema.

Beloruska vojska nije direktno učestvovala u borbama na teritoriji Ukrajine, ali je njena teritorija od početka ruske invazije služila kao polazna tačka za ruske napade i pripremu snaga.

1/20 Vidi galeriju Najmasovniji ruski napad dronovima na Ukrajinu Foto: Facebook/ДСНС України

Prema Međunarodnoj strateškoj mreži za bezbednosne akcije (iSANS), čija je junska analiza korišćena u istraživanju, beloruski poligoni omogućavaju beloruskim i ruskim strukturama da uvežbavaju komandovanje, komunikacije, logistiku, protivvazdušnu odbranu i prebacivanje snaga železnicom.

Analitičari iSANS-a su u junu 2026. izvestili o uključivanju vojnih struktura u centar za kontrolu saobraćaja Beloruske železnice, što bi moglo da pojednostavi vojnu logistiku.

Beloruske jedinice su tokom juna izvodile redovne vežbe. Oko osam bataljona Zapadne operativne komande uvežbavalo je prelazak reke Njemen kod Grodna, dok su vazdušno-desantne i mehanizovane formacije odvojeno sprovodile obuku.

iSANS je ove aktivnosti ocenio kao održavanje borbene gotovosti, a ne kao dokaz priprema za napad na Ukrajinu. Minsk se istovremeno pripremao za vežbe ODKB-a "Neraskidivo bratstvo 2026" i "Barijera 2026", planirane za oktobar, uključujući koordinaciju njihovog formata i izbor poligona.

Oko 2.200 ruskih vojnika u Belorusiji

Prema proceni iSANS-a od 1. jula, u Belorusiji se nalazilo oko 2.200 ruskih vojnika, dok na aerodromima u zemlji nije zabeleženo stalno prisustvo grupacije ruskih Vazdušno-kosmičkih snaga.

Na granici sa Ukrajinom bilo je raspoređeno oko 1.000 pripadnika beloruskih snaga, uključujući unutrašnje trupe, koji su uglavnom obavljali odbrambene zadatke. Ni Kijev ni Minsk nisu prijavili znakove priprema za ofanzivne operacije na tom području.

iSANS situaciju posmatra pre svega kao pitanje vojnih kapaciteta, a ne trenutne namere.

"Beloruski poligoni deo su ruske infrastrukturne rezerve, što omogućava skraćivanje vremena potrebnog za prijem trupa, njihovu koordinaciju, pružanje logističke podrške i potencijalno dalje raspoređivanje", navodi se u proceni.

1/10 Vidi galeriju Ukrajina Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S, HOGP/Russian Defense Ministry Press Service, Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanized brigade

Istovremeno, dostupni podaci ne potvrđuju da je na beloruskim poligonima formirana velika ruska udarna grupacija namenjena ofanzivi na Ukrajinu.

Raniji izveštaji ukazivali su da Belorusija formira 37. zasebnu vazdušno-jurišnu brigadu u blizini Gomelja, oko 40 kilometara od ukrajinske granice, u okviru svojih Snaga za specijalne operacije.

Jedan bataljon je već formiran, dok je tokom 2026. planirano formiranje drugog bataljona, kao i artiljerijskih, protivvazdušnih i izviđačkih elemenata. Stalna baza u blizini Gomelja trebalo bi da bude završena 2027. godine.