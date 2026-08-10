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Objavljen je dramatičan snimak prvih trenutaka snažnog zemljotresa koji je u ponedeljak pogodio zapad Kolumbije.

Na snimku Reutersa iz Kalija vidi se kako ljudi beže dok sa okolnih objekata padaju delovi građevinskog materijala. Potres je izazvao rušenje i oštećenje zgrada u više kolumbijskih gradova, dok su pojedini ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama.

1/6 Vidi galeriju U razornom zemljotresu koji je u ponedeljak pogodio Kolumbiju ima poginulih, pokazuju prvi podaci koje su počele da objavljuju lokalne vlasti u pogođenim područjima, udaljenim oko 240 kilometara od glavnog grada Bogote. Foto: John BONILLA / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zemljotres magnitude 7,4 pogodio je područje u blizini San Hoze del Palmara u departmanu Čoko, na zapadu zemlje, a podrhtavanje se osetilo u velikim gradovima širom Kolumbije.