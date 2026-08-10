DELOVI ZGRADA PADAJU PO ULICI, LJUDI BEŽE U PANICI! Snimljen sam početak pakla u Kolumbiji: Objekti se drobe, betonski blokovi lete na sve strane! (VIDEO)
Objavljen je dramatičan snimak prvih trenutaka snažnog zemljotresa koji je u ponedeljak pogodio zapad Kolumbije.
Na snimku Reutersa iz Kalija vidi se kako ljudi beže dok sa okolnih objekata padaju delovi građevinskog materijala. Potres je izazvao rušenje i oštećenje zgrada u više kolumbijskih gradova, dok su pojedini ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama.
Zemljotres magnitude 7,4 pogodio je područje u blizini San Hoze del Palmara u departmanu Čoko, na zapadu zemlje, a podrhtavanje se osetilo u velikim gradovima širom Kolumbije.
Prema najnovijim podacima koje je saopštio predsednik Abelardo de la Esprijelja, najmanje 111 ljudi je poginulo, a 87 je povređeno. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za ljudima zarobljenim pod ruševinama.
(Kurir.rs/Reuters)