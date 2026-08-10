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Preko šest miliona ljudi je videlo objavu finskog poslanika Hjalisa Harkima (72) u jednom danu. On i TV voditeljka Jasmin Pajari (38) su se venčali, a njihova veza je u početku šokirala javnost.

Mladenci su objavili fotografije sa venčanja na kojima se smeše na brodu. Mlada je nosila elegantnu, usku venčanicu koja je isticala njenu zavidnu figuru, koja je bila potpuno ukrašena belim perlama. Ispod dugog vela, kosa joj je bila opušteno podignuta. Mladoženja se opredelio za belo odelo.

Detalji venčanja

Novinarka i preduzetnica, koja sada nosi njegovo prezime, ispričala je finskim novinama o svom danu kada su u subotu, 8. avgusta, prošli do oltara. „Zaista sam srećna i zahvalna. Divno smo se proveli“, rekla je, dodajući da se ceremonija održala u njihovom domu i na plaži.

Ceremonija je bila intimna, prisutni su bili samo bliska porodica i prijatelji, uključujući njegove sinove Džoela, Lea i Dena Harkima. „Veoma sam zadovoljna kako je sve dobro prošlo. Nije bilo iznenađenja, iako sam naravno bila prilično nervozna, a i mladoženja“, rekla je Pajari. Na svojoj Instagram priči, podelila je da je više od šest miliona korisnika videlo njihovu objavu sa venčanja.

Par se upoznao 2017. godine, kada ga je intervjuisala, ali su počeli da se zabavljaju 2023. godine. Iznenadili su finsku javnost kada su se pojavili ruku pod ruku na javnom događaju povodom Dana nezavisnosti u zamku i odmah su ispunili medijske stupce.

Veza dospela u javnost

Tada su se susreli i sa brojnim pitanjima o prirodi njihove veze, posebno zbog velike razlike u godinama. Pajari je jednom prilikom lokalnim medijima rekla da se zaljubila u poslanika zbog njegovog humora i inteligencije, a rekla je i da se mnogo poštuju i da je ključ njihove veze komunikacija.

Kada su je pitali o razlici u godinama, bila je jasna: „Ako osoba koja pita ne mora da živi u ovoj vezi, zašto je to njen problem? Srećni smo i ne moramo da brinemo.“ Dodala je da sve rade zajedno, uključujući i zajednički odlazak u teretanu. „Ne mogu da razumem zašto ljudi mogu slobodno da se rugaju razlici u godinama, kada ljudi počnu da shvataju da tuđe veze ne pripadaju drugima“, rekao je Harkimo.

Ovo je treći brak finskog političara; prethodno je bio u braku sa Leenom Harkimo od 1989. do 2002. i sa Merikukom Forsijus-Harkimo godinu dana, između 2004. i 2005. godine. Ni ovo nije prvi brak novinarke. Prethodno je bila udata za muškarca 30 godina starijeg od nje, a 2023. godine joj je muž preminuo nakon 13 godina braka.

Zato je još više kritikovana što bira samo starije muškarce, na šta je ona odgovorila: „Moj prethodni muž je bio teško bolestan više od decenije. Radila sam nekoliko poslova da bih nas finansijski izdržavala. Dakle, obrazac je bio potpuno suprotan. Zato teorije i optužbe stranaca deluju neverovatno uvredljivo.“