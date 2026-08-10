Slušaj vest

Vrhovni sud Rusije u ponedeljak je poništio registraciju federalne liste kandidata liberalne partije Jabloko za izbore za Državnu dumu koji će biti održani sledećeg meseca.

Sud je na važnom ročištu prihvatio tužbu male nacionalističke partije Rodina, koja je optužila Jabloko za primanje novca iz inostranstva, kršenje autorskih prava i promovisanje "ekstremizma".

Odlukom suda najstarija liberalna partija u Rusiji, ujedno i jedina registrovana stranka koja vodi kampanju na platformi za mir, uklonjena je sa nacionalne izborne liste.

Predsednik Jabloka Nikolaj Ribakov izjavio je da će se stranka žaliti na odluku u roku od pet dana i da će učiniti sve što je moguće kako bi učestvovala na izborima.

Ribakov je okupljenim pristalicama ispred suda rekao da vidi koliko ljudi želi mir i prestanak gubitka ljudskih života, aludirajući na rat u Ukrajini.

Foto: Yevgeny Messman / Zuma Press / Profimedia

Stotine ljudi okupile su se u ponedeljak ujutru ispred Vrhovnog suda u Moskvi kako bi podržale Jabloko. Stranka je procenila da je oko 500 ljudi čekalo da uđe u zgradu, iako je u sudnici bilo mesta za samo 150 osoba.

Pristalice su na odluku reagovale uzvicima "Sramota! Sramota!", dok su se snage bezbednosti pripremale da rasteraju okupljene.

"Imate dva minuta da odete. Posle niko neće doći da vas izvlači iz vojnih odseka", upozorio je policajac preko razglasa, vidi se na snimku koji je objavio medij RusNews.

Vlasti tvrde da su kandidati dobijali novac iz inostranstva

Tokom ročišta, predstavnici Centralne izborne komisije saopštili su da su pronađeni dokazi koji ukazuju na to da su kandidati Jabloka dobijali novac iz inostranstva.

Zvaničnici izborne komisije rekli su sudu da podaci ruske službe za finansijski nadzor Rosfinmonitoring ukazuju na strane finansijske transfere ka nekoliko kandidata Jabloka tokom 2025. godine, objavio je list Komersant.

Pošto je dokument Rosfinmonitoringa bio označen "samo za službenu upotrebu", sudije su nakratko prekinule ročište kako bi od pravnog tima Jabloka zatražile da potpiše izjave o poverljivosti pre nego što im bude omogućeno da pregledaju dokaze.

Ribakov je odbacio optužbe da njegova stranka dobija novac iz inostranstva.

"Finansiraju nas građani Rusije i odgovaramo građanima Rusije, kao i Centralnoj izbornoj komisiji", rekao je Ribakov pred Vrhovnim sudom.

Rodina je Jabloko optužila i za kršenje autorskih prava i "ekstremizam". Državni tužioci saopštili su u ponedeljak da podržavaju tužbu protiv stranke.

Pravni pokušaj uklanjanja Jabloka sa glasačkog listića usledio je nakon što je Centralna izborna komisija prošlog meseca neočekivano odobrila kandidature više od 400 članova te stranke za parlamentarne izbore u septembru.

Jabloko, najstarija liberalna politička partija u Rusiji, ostaje jedina zvanično registrovana stranka koja zastupa platformu za mir, u trenutku kada ruske vlasti sprovode širu kampanju protiv neistomišljenika.