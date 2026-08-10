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NATO-ov centar za sajber odbranu i kompanija koja koristi veštačku inteligenciju za pronalaženje softverskih propusta sada mogu da dodeljuju identifikacione brojeve koje industrija koristi za praćenje tih ranjivosti, saopštila je prošle nedelje Agencija Evropske unije za sajber bezbednost (ENISA).

NATO Cyber Security Centre, koji je deo NATO Agencije za komunikacije i informacije, i AISLE, kompanija za sajber bezbednost sa kancelarijama u San Francisku i Pragu, postali su tela ovlašćena za dodelu CVE oznaka u okviru sistema ENISA Root. CVE program svakoj javno objavljenoj bezbednosnoj ranjivosti dodeljuje jedinstvenu oznaku, kako bi vlade, kompanije i istraživači mogli da koriste zajedničku referencu kada govore o određenom propustu.

Pod okriljem ENISA Root sistema sada se nalazi 20 ovlašćenih tela, od kojih je 12 direktno uključila ENISA, dok je osam prešlo iz sistema MITRE Root, kojim upravlja američka neprofitna organizacija MITRE, zadužena za svakodnevno funkcionisanje CVE programa više od 20 godina.

Hans de Vris, direktor ENISA za sajber bezbednost i operacije, povezao je širenje sistema sa promenama u načinu na koji se otkrivaju bezbednosni propusti.

"Nedavna dešavanja u globalnom okruženju sajber bezbednosti, zajedno sa pojavom naprednih AI modela i njihovim uticajem na otkrivanje i iskorišćavanje ranjivosti, naglasila su potrebu za izgradnjom snažne infrastrukture i kapaciteta za upravljanje ranjivostima", naveo je on u saopštenju.

1/6 Vidi galeriju NATO vežbe Baltops 2025. u Baltičkom moru Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia, STEFAN SAUER / AFP / Profimedia, FOCKE STRANGMANN / AFP / Profimedia

Dodao je da uloga ENISA pomaže u stvaranju "globalno reprezentativnijeg, otpornijeg i skalabilnijeg ekosistema za identifikaciju ranjivosti".

NATO će brže pratiti i razmenjivati podatke o sajber pretnjama

Ovlašćenja dva nova člana razlikuju se po obimu. NATO Cyber Security Centre sada može da dodeljuje CVE oznake odgovarajućim ranjivostima širom NATO sistema. Agencija navodi da će to omogućiti doslednije praćenje i pomoći Alijansi da brže razmenjuje informacije sa pouzdanim partnerima. Centar štiti NATO mreže, prati pretnje i koordinira odgovor u slučaju sajber incidenata.

Ovlašćenje kompanije AISLE je, s druge strane, uže. Kompanija je u saopštenju iz jula navela da se ono odnosi na ranjivosti otkrivene u njenim sopstvenim proizvodima, što joj omogućava da objavljuje identifikacione oznake bez čekanja da zahtev obradi neko drugo ovlašćeno telo.

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Džaja Balu, suosnivačica kompanije, opisala je ovaj korak kao "temeljan" i navela da koordinisano objavljivanje ranjivosti "počinje time što sopstvene proizvode podvrgavate istim standardima koje očekujete od svih drugih".

Nezavisno od novog statusa, kompanija navodi da su njeni istraživači prijavili stotine ranjivosti u široko korišćenom softveru otvorenog koda, uključujući OpenSSL, Linux, Apache i OpenEMR, pri čemu je svaka prijava koordinisana sa odgovarajućim ovlašćenim telom zaduženim za taj projekat.

CVE sistem prolazi kroz velike promene zbog razvoja veštačke inteligencije

Promene dolaze u trenutku kada CVE sistem prolazi kroz previranja, dok AI sistemi istovremeno otkrivaju sve veći broj softverskih ranjivosti.

CVE program, koji funkcioniše pod okriljem američke Agencije za sajber bezbednost i bezbednost infrastrukture (CISA), za dlaku je izbegao iznenadni prekid rada u aprilu 2025. godine, kada je u poslednjem trenutku produžen ugovor sa organizacijom MITRE na još 11 meseci.

Od tada je pokrenuto nekoliko konkurentskih baza podataka, iza kojih stoje evropske neprofitne organizacije i privatne kompanije, sa ciljem boljeg koordinisanja načina na koji se ranjivosti prate, objavljuju i na kraju otklanjaju.

Početkom ove godine luksemburški Centar za odgovor na računarske incidente (CIRCL) pokrenuo je Global CVE Allocation System, odnosno GCVE, kao alternativu postojećem CVE programu.

Šta je CVE i čemu služi?

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) je međunarodni sistem za označavanje poznatih bezbednosnih propusta u softveru i drugim digitalnim sistemima. Kada istraživači otkriju određenu ranjivost, ona može da dobije jedinstvenu oznaku, na primer CVE-2026-12345.

Takva oznaka funkcioniše kao svojevrsni "matični broj" ranjivosti. Zahvaljujući njoj, kompanije, državne institucije i stručnjaci za sajber bezbednost mogu nedvosmisleno da znaju o kom propustu je reč, da razmenjuju informacije o njemu i prate da li je objavljena bezbednosna zakrpa.