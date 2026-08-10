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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u ponedeljak da će zahtevati da Iran plati odštetu za "sve ljude koje su ubili i teško ranili", odgovarajući na zahtev Teherana za nadoknadu štete nastale tokom američkih i izraelskih napada.

Trampova objava na društvenim mrežama usledila je nakon što je Iran tokom vikenda saopštio da se približava sporazumu sa Omanom kojim bi bile definisane nove plovne rute između dve zemlje kroz Ormuski moreuz.

Teheran je, međutim, ponovio da SAD moraju da ispune određene uslove, uključujući isplatu odštete, ukidanje sankcija i prestanak vojnih pretnji, pre nego što ovaj strateški plovni put bude ponovo otvoren.

"To je zanimljiva ideja, jer sada i ja zahtevam odštetu od Irana za sve ljude koje su ubili i teško ranili svojim bombama postavljenim pored puteva i u brojnim sukobima", napisao je Tramp na Truth Socialu.

1/10 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na skupu u Las Vegasu u Nevadi Foto: BIZUAYEHU TESFAYE/EPA, Mark Schiefelbein/AP

Tramp traži odštetu i za napad na USS Cole

Tramp je pomenuo i smrtonosni bombaški napad na američki raketni razarač USS Cole u jemenskoj luci u oktobru 2000. godine i zatražio da Iran plati odštetu i za taj slučaj. FBI je odgovornost za taj napad, u kojem je poginulo 17 američkih mornara, a više od 30 je ranjeno, pripisao Al Kaidi.

Tramp je dodao da bi Teheran trebalo da plati odštetu i porodicama hiljada ljudi stradalih tokom antivladinih protesta u januaru, koji su predstavljali najveće unutrašnje nemire u Iranu od Islamske revolucije 1979. godine.