PLES PO IVICI AMBISA! Iran postavio ultimatum Americi, pa izazvao Trampov BES: "Platićete za svakog ubijenog čoveka!"
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u ponedeljak da će zahtevati da Iran plati odštetu za "sve ljude koje su ubili i teško ranili", odgovarajući na zahtev Teherana za nadoknadu štete nastale tokom američkih i izraelskih napada.
Trampova objava na društvenim mrežama usledila je nakon što je Iran tokom vikenda saopštio da se približava sporazumu sa Omanom kojim bi bile definisane nove plovne rute između dve zemlje kroz Ormuski moreuz.
Teheran je, međutim, ponovio da SAD moraju da ispune određene uslove, uključujući isplatu odštete, ukidanje sankcija i prestanak vojnih pretnji, pre nego što ovaj strateški plovni put bude ponovo otvoren.
"To je zanimljiva ideja, jer sada i ja zahtevam odštetu od Irana za sve ljude koje su ubili i teško ranili svojim bombama postavljenim pored puteva i u brojnim sukobima", napisao je Tramp na Truth Socialu.
Tramp traži odštetu i za napad na USS Cole
Tramp je pomenuo i smrtonosni bombaški napad na američki raketni razarač USS Cole u jemenskoj luci u oktobru 2000. godine i zatražio da Iran plati odštetu i za taj slučaj. FBI je odgovornost za taj napad, u kojem je poginulo 17 američkih mornara, a više od 30 je ranjeno, pripisao Al Kaidi.
Tramp je dodao da bi Teheran trebalo da plati odštetu i porodicama hiljada ljudi stradalih tokom antivladinih protesta u januaru, koji su predstavljali najveće unutrašnje nemire u Iranu od Islamske revolucije 1979. godine.
Organizacije za zaštitu ljudskih prava navode da je iranska vlada tokom rata nastavila obračun sa svojim protivnicima.
(Kurir.rs/Reuters)