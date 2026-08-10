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Ukrajina će nastaviti da izvodi udare dugog dometa na ciljeve u Rusiji kako bi pokazala Rusiji i njenim građanima da je neophodno okončati rat.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je to u večernjem obraćanju, prenosi Ukrinform.

"Danas je ostvaren još jedan uspeh naših ukrajinskih odbrambenih snaga: pogođen je još jedan objekat ruske naftne industrije, i to na veoma velikoj udaljenosti, većoj od 2.500 kilometara. Reč je o Tobolsku, u Sibiru. Sada je i taj region u dometu naših preciznih udara. Ovo je veoma značajno dostignuće naših ukrajinskih vojnika. Zahvaljujem svima na preciznosti. Biće još ukrajinskih preciznih udara kako bismo pokazali Rusiji i ruskom narodu da je mir neophodan", rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, podaci iz internih istraživanja javnog mnjenja u Rusiji pokazuju da tamo već raste broj ljudi koji žele da se rat završi.