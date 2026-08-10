ZELENSKI NAJAVIO NOVE UDARE DUBOKO U RUSIJI: "Sada je i to u našem dometu, biće još preciznih napada"
Ukrajina će nastaviti da izvodi udare dugog dometa na ciljeve u Rusiji kako bi pokazala Rusiji i njenim građanima da je neophodno okončati rat.
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je to u večernjem obraćanju, prenosi Ukrinform.
"Danas je ostvaren još jedan uspeh naših ukrajinskih odbrambenih snaga: pogođen je još jedan objekat ruske naftne industrije, i to na veoma velikoj udaljenosti, većoj od 2.500 kilometara. Reč je o Tobolsku, u Sibiru. Sada je i taj region u dometu naših preciznih udara. Ovo je veoma značajno dostignuće naših ukrajinskih vojnika. Zahvaljujem svima na preciznosti. Biće još ukrajinskih preciznih udara kako bismo pokazali Rusiji i ruskom narodu da je mir neophodan", rekao je Zelenski.
Prema njegovim rečima, podaci iz internih istraživanja javnog mnjenja u Rusiji pokazuju da tamo već raste broj ljudi koji žele da se rat završi.
On je naglasio da taj pritisak mora da postane još opipljiviji kako bi "Putin i njegova administracija, njegovi agenti FSB-a i svi ostali u državi agresoru nedvosmisleno shvatili da mir nema alternativu".
(Kurir.rs/Ukrinform)