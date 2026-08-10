Slušaj vest

Ukrajina će nastaviti da izvodi udare dugog dometa na ciljeve u Rusiji kako bi pokazala Rusiji i njenim građanima da je neophodno okončati rat.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je to u večernjem obraćanju, prenosi Ukrinform.

"Danas je ostvaren još jedan uspeh naših ukrajinskih odbrambenih snaga: pogođen je još jedan objekat ruske naftne industrije, i to na veoma velikoj udaljenosti, većoj od 2.500 kilometara. Reč je o Tobolsku, u Sibiru. Sada je i taj region u dometu naših preciznih udara. Ovo je veoma značajno dostignuće naših ukrajinskih vojnika. Zahvaljujem svima na preciznosti. Biće još ukrajinskih preciznih udara kako bismo pokazali Rusiji i ruskom narodu da je mir neophodan", rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, podaci iz internih istraživanja javnog mnjenja u Rusiji pokazuju da tamo već raste broj ljudi koji žele da se rat završi.

On je naglasio da taj pritisak mora da postane još opipljiviji kako bi "Putin i njegova administracija, njegovi agenti FSB-a i svi ostali u državi agresoru nedvosmisleno shvatili da mir nema alternativu".

(Kurir.rs/Ukrinform)

Ne propustitePlanetaSVE SE SPREMA ZA NOVI OBLIK RATOVANJA! NATO i moćni partneri dobili brutalno ovlašćenje: Upotrebiće specijalno oružje za koje odbrana tek treba da se napravi!
svet-121321321.jpg
Politika"GLEDAJU SVOJE LIČNE INTERESE, NIKAKO DRŽAVNE" Zelenski u Beogradu rekao "Kosova je Srbija! - kod opozicije nastala histerija!
Volodimir Zelenski Zdravko Ponoš Miloš Jovanović Duško Lopandić
PlanetaSZO: U UKRAJINI DVAPUT POGOĐENO SKLADIŠTE LEKOVA VREDNO POLA MILIONA DOLARA Pre drugog udara uspeli da izmeste tek nešto više od trećine zaliha
shutterstock_2320619119.jpg
Politika"JEDINO ISKRENO MRZE SRBIJU I SRBE, OD UKRAJINE SU HTELI DA URADE NEŠTO PROTIV NAS" Vučić o uklanjanju ukrajinskih zastava u Prištini i Tirani
Screenshot 2026-08-10 114607.png