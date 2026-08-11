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Američki predsednik Donald Tramp je prošlog meseca otputovao tajnim vojnim letom iz Turske nakon samita NATO, uprkos tome što je Bela kuća tada saopštila da šef države leti avionom "Er fors uan".

Rojters prenosi saznanja Vašington posta da je ovaj potez izazvan pretnjom da bi Iran mogao da izvrši atentat na predsednika SAD.

Podseća se da je Tramp početkom jula otputovao u Ankaru na samit Alijanse nedavno renoviranim avionom koji je Beloj kući poklonio Katar, ali se neočekivano vratio u Ameriku starijim "Er fors uanom", što je pokrenulo pitanja o bezbednosti nove predsedničke letelice.

Odlazak na samit NATO bilo je prvo Trampovo međunarodno putovanje novim avionom, čije su nadogradnje, izvedene u kratkom roku, izazvale pitanja o njegovoj ceni i bezbednosti.

Sve se dešavalo u trenutku kada se ponovo razbuktalo američko neprijateljstvo s Iranom, zemljom koja se graniči sa Turskom.

Pre nego što je napustio Ankaru, Tramp je na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) poručio da će koristiti stariji, svetloplavi avion "Er fors uan", objasnivši da to čini "za stara dobra vremena", kako bi na povratku iz Turske stigao do baze Kraljevskih vazduhoplovnih snaga (RAF) Mildenhol u Velikoj Britaniji, dok novi avion ostaje u istoj bazi kako bi američki vojnici stacionirani tamo mogli da obave pregled letelice.

- Nakon što se Tramp ukrcao u stari avion "Er fors uan" pred kamerama u Ankari, tajno je aerodromskim kamionom za prevoz hrane prebačen do manjeg aviona, ​"Er fors uan" C-32A - objavio je Vašington post, pozivajući se na američkog zvaničnika upoznatog sa operacijom.

1/9 Vidi galeriju Samit NATO-a u Ankari 2026. Foto: Bianca Otero/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Američki list je imao uvid u snimak koji navodno povrđuje ovu tvrdnju.

Navodi se da je ova operacija obmane pokrenuta ​zbog verodostojne pretnje koja je postojala protiv Trampa.

Kao Klinton 2000. godine

Slična operacija se desila 2000. godine, kada je predsednik Bil Klinton koristio neobeleženi poslovni avion za let u Pakistan dok je svoj zvanični "Er fors uan" poslao u tu zemlju kao mamac.

Ovom puta, novinari koji su mislili da putuju sa Trampom u starijem "Er fors uan" avionu, koji je ponovo korišćen kao mamac, a tokom leta im je savetovano da drže roletne na prozorima u novinarskoj kabini zatvorene.

Vašington post je naveo da su, pored novinara, neki od zvaničnika Bele kuće takođe verovali da je predsednik sa njima u avionu.

1/7 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp se obraća novinarima u avionu "Er fors uan" Foto: Alex Brandon/AP

Kada su ga novinari kasnije pitali zašto su morali da drže roletne zatvorene tokom leta, Tramp je rekao da je to ‌zato što su "verovatno bili na opasnom letu".

- Ali, ako ja idem, idete i vi. Je l' tako? - upitao ih je Tramp.

Avion C-32A koji je prevozio Trampa poleteo je za britansku vazduhoplovnu bazu i stigao oko 22.20 časa, dok je stariji "Er fors uan" u kojem su bili predstavnici medija stigao nekoliko minuta kasnije.

Niko ne zna kako se vratio neprimećen

List navodi da nije jasno kako je Tramp premešten iz C-32A nazad u stariji predsednički avion.

1/4 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp pred poletanje avionom "Er fors uan" na Aljasku na samit sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Trampova pres-služba je izvestila da je on sišao niz stepenice starijeg "Er fors uan" u 22.56 sati po lokalnom vremenu u Velikoj Britaniji.

Predsednik Amerike je novinarima prstima pokazao znak mira, ali nije prišao da razgovara sa njima.

Zatim je proveo neko vreme pozdravljajući pripadnike vojske pre nego što je otišao do novog aviona koji je donirao Katar.

Kada je zamoljena za komentar o otkriću tajnog leta trećeg aviona, Bela kuća je Rojtersu poslala saopštenje direktora za komunikacije Stiva Čeunga u kojem se navodi da je avion koji je donirao Katar opremljen bezbednosnim protokolima visokog nivoa koji osiguravaju bezbednost predsednika i njegovog osoblja.