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Moskva će svaku provokaciju protiv Belorusije i pokušaje Ukrajine da destabilizuje situaciju u toj zemlji smatrati napadom na celu Saveznu državu Rusije i Belorusije, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin.

On je u intervjuu za TASS podsetio da između Rusije i Belorusije od marta 2025. godine važi Sporazum o bezbednosnim garancijama u okviru Savezne države, kojim je utvrđen "jasan mehanizam zajedničkog odgovora na sve postupke koji se mogu kvalifikovati kao pretnja suverenitetu, teritorijalnom integritetu ili ustavnom poretku jedne od strana".

- U skladu sa duhom i slovom tog sporazuma, bezbednost Rusije i Belorusije je nedeljiva, a svaki spoljašnji napad na jednog od saveznika automatski se smatra izazovom za celu Saveznu državu - istakao je ruski diplomata.

Galuzin je dodao i da Kijev pokušava da proširi geografiju borbenih dejstava uvlačenjem Belorusije u sukob.

- Takve rizike, bez sumnje, uzimamo u obzir. U junu su pojedini predstavnici ukrajinskog režima zaista iznosili neosnovane pretnje prema bratskoj Belorusiji - rekao je Galuzin.