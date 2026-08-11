"TIGAR" PORUČIO KOLUMBIJCIMA DA "NISU SAMI" NAKON ZEMLJOTRESA! Najmanje 132 mrtvih, mnogo zatrpanih, predsednik preuzeo dužnost 3 dana pre katastrofe
U jednom od najsnažnijih zemljotresa koji je pogodio Kolumbiju juče je poginulo najmanje 132 ljudi, a skoro 500 je povređeno.
BBC navodi da lokalni zvaničnici strahuju da ima još mnogo ljudi zatrpanih ispod ruševina.
Zemljotres od 7,4 stepena Rihterove skale desio se u pola osam ujutru po lokalnom vremenu, na dubini od 107 kilometara.
Epicentar je bio u San Hose del Palmaru, u regionu Čoko.
Ovaj zemljotres se dogodio manje od dva meseca pošto su dva snažna potresa "zbrisala" delove Venecuele, usmrtivši više od 6.100 ljudi.
Pogođen region poznat po uzgoju kafe
Najveći broj smrtnih slučajeva zabeležen je u gradu Pereiri, u kolumbijskom regionu poznatom po uzgoja kafe, a okolni gradovi i region Valje del Kauka takođe su teško pogođeni.
Lokalne vlasti su izvestile o najmanje 40 mrtvih u gradskoj oblasti Pereire, gde je porušeno 65 zgrada.
Veruje se da su ispod 15 srušenih zgrada ima zatrpanih ljudi.
"Istrčali smo napolje u pidžamama"
U Kaliju, oko 160 kilometara južno od Pereire i oko 200 kilometara od epicentra, srušene su 32 zgrade.
- Nikada nisam doživeo ništa slično. Istrčali smo napolje u pidžamama. Nema većih strukturnih oštećenja na hotelu, ali ima površinskih pukotina na zidovima, a boja i malter su se oljuštili - kazao je za BBC Den Katler (29) iz Londona, koji je na turističkom putovanju u Kolumbiji.
Bilo je i izveštaja o smrtnim slučajevima u Manisalesu, Kibdou, Medeljinu, širom regiona Čoko i Vale del Kauka.
Šta kaže "Tigar"?
Kolumbijcima se povodom zemljotresa obratio novoizabrani predsednik Abelardo de la Esprijelja, poznat među pristalicama kao "El Tigre" ("Tigar").
- Naredio sam uspostavljanje Jedinstvenog komandnog mesta za koordinaciju odgovora na štetu i pomoć pogođenima. Lično ću biti u Pereiri da bih bio uz pogođene i pratio reakciju vlade. Niste sami. Vlada je ovde i preduzima mere - napisao je na društvenoj mreži X De la Esprijelja, koji je preuzeo dužnost tri dana pre zemljotresa.
Kolumbijska uprava civilnog vazduhoplovstva saopštila je da je saobraćaj obustavljen na najmanje sedam aerodroma u Kolumbiji posle zemljotresa.
(Kurir.rs/BBC na srpskom/Preneo: N. V.)