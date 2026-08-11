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U jednom od najsnažnijih zemljotresa koji je pogodio Kolumbiju juče je poginulo najmanje 132 ljudi, a skoro 500 je povređeno.

BBC navodi da lokalni zvaničnici strahuju da ima još mnogo ljudi zatrpanih ispod ruševina.

Zemljotres od 7,4 stepena Rihterove skale desio se u pola osam ujutru po lokalnom vremenu, na dubini od 107 kilometara.

Epicentar je bio u San Hose del Palmaru, u regionu Čoko.

Potres se osetio širom zemlje, kao i u susednoj Venecueli, Ekvadoru i Panami.

Ovaj zemljotres se dogodio manje od dva meseca pošto su dva snažna potresa "zbrisala" delove Venecuele, usmrtivši više od 6.100 ljudi.

Pogođen region poznat po uzgoju kafe

Najveći broj smrtnih slučajeva zabeležen je u gradu Pereiri, u kolumbijskom regionu poznatom po uzgoja kafe, a okolni gradovi i region Valje del Kauka takođe su teško pogođeni.

Lokalne vlasti su izvestile o najmanje 40 mrtvih u gradskoj oblasti Pereire, gde je porušeno 65 zgrada.

1/12 Vidi galeriju Abelardo de la Esprijelja zvani "Tigar", predsednik Kolumbije Foto: Matias Delacroix/AP

Veruje se da su ispod 15 srušenih zgrada ima zatrpanih ljudi.

"Istrčali smo napolje u pidžamama"

U Kaliju, oko 160 kilometara južno od Pereire i oko 200 kilometara od epicentra, srušene su 32 zgrade.

- Nikada nisam doživeo ništa slično. Istrčali smo napolje u pidžamama. Nema većih strukturnih oštećenja na hotelu, ali ima površinskih pukotina na zidovima, a boja i malter su se oljuštili - kazao je za BBC Den Katler (29) iz Londona, koji je na turističkom putovanju u Kolumbiji.

1/27 Vidi galeriju Dan posle zemljotresa od 7,4 Rihtera u Kolumbiji, stradalo najmanje 132 ljudi Foto: LEONARDO CASTANEDA/EFE, ERNESTO GUZMAN JR/EFE, Juan Augusto Cardona/EFE

Bilo je i izveštaja o smrtnim slučajevima u Manisalesu, Kibdou, Medeljinu, širom regiona Čoko i Vale del Kauka.

Šta kaže "Tigar"?

Kolumbijcima se povodom zemljotresa obratio novoizabrani predsednik Abelardo de la Esprijelja, poznat među pristalicama kao "El Tigre" ("Tigar").

1/6 Vidi galeriju U razornom zemljotresu koji je u ponedeljak pogodio Kolumbiju ima poginulih, pokazuju prvi podaci koje su počele da objavljuju lokalne vlasti u pogođenim područjima, udaljenim oko 240 kilometara od glavnog grada Bogote. Foto: John BONILLA / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Naredio sam uspostavljanje Jedinstvenog komandnog mesta za koordinaciju odgovora na štetu i pomoć pogođenima. Lično ću biti u Pereiri da bih bio uz pogođene i pratio reakciju vlade. Niste sami. Vlada je ovde i preduzima mere - napisao je na društvenoj mreži X De la Esprijelja, koji je preuzeo dužnost tri dana pre zemljotresa.