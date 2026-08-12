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Izraelske vlasti izdale su danas nove administrativne naloge kojima je zvanično legalizovano naselje Givat Hare'l u blizini Sinžila, severno od Ramale na okupiranoj Zapadnoj obali, objavila je palestinska novinska agencija Vafa.

Pozivajući se na saopštenje Palestinske komisije za kolonizaciju i otpor zidu, Vafa je navela da je takozvana Civilna uprava Izraela odobrila "granice nadležnosti" Givat Hare'l, čime mu je praktično omogućeno da bude pretvoren u "zasebno naselje sa sopstvenim ovlašćenjima za planiranje i proširenje".

Ta odluka deo je procesa koji je izraelska vlada pokrenula u februaru 2023. godine radi regulisanja statusa naselja Givat Hare'l i Givat Haroe, pojašnjava Al Džazira.

Prema navodima komisije, cilj ove mere je učvršćivanje pojasa naselja oko Sinžila i El-Lubana Eš-Šarkije, povezivanjem lokalnih sa većim naseljima Šilo i Male Levona.

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