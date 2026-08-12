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Predsednik Skupštine Slovenije Zoran Stevanović razmenio je poruke sa predsednikom ruskog parlamenta Vjačeslavom Volodinom, saopštila je njegova stranka Istina, dodajući da će Stevanović posetiti Moskvu čim dobije poziv.

To je prvi kontakt predsednika ruskog i slovenačkog parlamenta od početka rata u Ukrajini, prenosi STA.

- Put ka miru ne vodi kroz rat, zato mora da se vodi dijalog sa obe strane i sa Rusijom i sa Ukrajinom i treba da se ulože napori za postizanje mirovnog sporazuma - navela je stranka Istina u saopštenju.

Šef Odeljenja za Evropu ruskog Ministarstva spoljnih poslova Jurij Pilipson rekao u nedelju za TASS da su predsednici slovenačkog i ruskog parlamenta prvi put posle četiri godine razmenili poruke.

Pilipson je pozdravio razmenu poruka kao dokaz razumnog rasuđivanja evropskih političara koji se "zalažu za obnovu dijaloga sa Rusijom".

On je rekao da je inicijativa za razmenu poruka potekla iz Ljubljane.

Ruski diplomata je ocenio da spoljnu politiku Slovenije određuje vlada i da izjave premijera Janeza Janše i ministra spoljnih poslova Tona Kajzera "i dalje odražavaju antirusku doktrinu Evropske unije i NATO-a".

- Ne treba gajiti posebne iluzije o brzoj normalizaciji odnosa sa Ljubljanom - rekao je Pilipson.

Stevanović je u više navrata i pre i posle parlamentarnih izbora u martu, govorio da želi da poseti Rusiju, navodi agencija.