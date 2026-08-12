Planeta
ISKUSNI OBAVEŠTAJAC STAJE NA ČELO UDARNE PESNICE IRANA: Modžtaba izdao ukaz, postavljen novi komandant Basidža
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Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei izdao je izvršnu naredbu o imenovanju Hoseina Taeba za komandanta paravojnih snaga Basidž.
Taeb je već služio na ovoj funkciji između 2007. i 2009. godine. Od 2009. do 2022. godine bio je na čelu Obaveštajne službe Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC).
Dana 17. marta objavljeno je da je bivši komandant Basidža, general-major Golamreza Sulejmani, ubijen tokom američkih i izraelskih napada na Islamsku Republiku.
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