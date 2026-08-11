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Parlament Mađarske će danas glasati za novog predsednika republike, a mađarska vladajuća stranka Tisa premijera Petera Mađara predložila je za tu funkciju bivšeg predsednika Vrhovnog suda Andraša Baku.

"Uvereni smo da iskustvo Andraša Bake i profesionalna nezavisnost koju je pokazivao tokom čitave karijere, predstavljaju značajnu prednost u trenutku kada se pripremamo da zajednički postavimo temelje novog ustavnog poretka Mađarske", piše u saopštenju Tise na Fejsbuku.

Promena na čelu države bila je jedno od obećanja premijera Petera Mađara pošto je njegova partija Tisa pobedila na aprilskim izborima posle 16 godina vlasti premijera Viktora Orbana.

U julu je Mađarova vlada iskoristila ustavni amandman da smeni predsednika republike Tamaša Šujoka koga je premijer nazivao Orbanovom "marionetom".

Oglavnom ceremonijalnu funkciju predsednika Mađarske od tada je privremeno obavljala predsednica Parlamenta Agneš Forsthofer.

Po mišljenju Petera Mađara, novi predsednik treba da odražava nacionalno jednstvo i služi zemlji bez partijsko-političke prošlosti ili pripadnosti.

Mađar je funkciju predsednika ponudio legendi šaha i bivšoj svetskoj šampionki Judit Polgar koja je to odbila navodeći kao razlog duboke političke podele u Mađarskoj.

Andraš Baka Foto: Peter Kohalmi / AFP / Profimedia

Način na koji je premijer postupao sa nominacijom naišao je na kritike poslanika i nevladinih organizacija koje tvrde da, suprotno njegovom ranijem obećanju, nije bilo istinskih javnih konsultacija o mstu šefa države.

Mađar je na to odgovorio da je Tisa samo tražila preporuke, da nije pokrenula "konsultacije društva" i da je konačni izbor na poslaničkoj grupi njegove stranke i parlamentu.

U objavi na društvenim mrežama prošlog meseca Mađar je pozvao partije, javne ličnosti, civilno društvo i sve druge da daju predloge za predsednika.

Kako piše Juronjuz, više nevladinih organizacija i partija predložilo je kandidate za predsednika, a Mađar se sreo sa mnogim potencijalnim kandidatima.

Među njima su, pored profesora prava i bivšeg predsednika Kurije (vrhovnog suda) Andraša Bake, koga je Mađar sada odabrao, bili i istoričar Ignac Romšič i pravnik Botond Filep.

1/6 Vidi galeriju Peter Mađar položio zakletvu za premijera Mađarske Foto: Denes Erdos/AP

Filep je, poljuljavši Orbanovu vlast, otkrio tajno predsedničko pomilovanje u slučaju pedofilije, što je 2024. godine dovelo do ostavke tadašnje predsednice Mađarske Katalin Novak.

Opozicioni Mi Hazank kandidovao je Matea Tota, dok Fides i KDNP bojkotuju izbor predsednika zbog načina na koji je Tamaš Šujok uklonjen sa funkcije, pa neće imati svog kandidata.

Sada opoziciona, Orbanova partija Fides je saopštila da neće učestvovati u glasanju za predsednika i tvrdi da je smenjivanje Šujoka bilo "nelegitimno".

1/5 Vidi galeriju Viktor Orban priznao poraz na izborima Foto: Petr David Josek/AP

Parlament bira predsednika dvotrećinskom većinom u tajnom glasanju.

Ako prvo glasanje ne uspe, održava se drugo sa dva kandidata koja su dobila najviše glasova, a dvotrećinska većina nije potrebna.

U slučaju da i drugo glasanje bude neuspešno, podnose se nove nominacije i održavaju novi izbori.

Izabrani predsednik stupa na dužnost osmog dana od objavljivanja rezultata glasanja pošto prethodno položi zakletvu u Parlamentu.