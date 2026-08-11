Šumski požar izbio je na Zakintosu. Na terenu su 32 vatrogasca, 11 vozila, četiri aviona i dva helikoptera, a aktiviran je i broj 112.
Planeta
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Šumski požar izbio je jutros u oblasti Maratijas na grčkom ostrvu Zakintos, zbog čega su vatrogasne službe odmah mobilisane.
Na terenu su ukupno 32 vatrogasca, među kojima su i dve pešačke ekipe 17. jedinice EMODE, kao i dobrovoljci. U gašenju požara učestvuje i 11 vatrogasnih vozila, četiri aviona i dva helikoptera, dok pomoć pružaju i cisterne lokalnih vlasti.
Aktiviran broj 112
Zbog požara je aktiviran i sistem za hitno upozoravanje 112. Građani koji se nalaze na tom području pozvani su da budu u pripravnosti i da se strogo pridržavaju uputstava nadležnih organa.
(Kurir.rs/Protothema)
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