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Predsednik Federalnog političkog komiteta ruske antiratne stranke Jabloko Grigorij Javlinski ocenio je da odluka Vrhovnog suda Rusije da tu stranku ukloni iz izborne trke na predstojećim izborima za rusku Dumu pokazuje da se vlast "uplašila", dok je lider "Jabloka" Nikolaj Ribakov najavio žalbu na odluku i poručio da će stranka učiniti sve da učestvuje na izborima u septembru.

Jabloko je na izbore izlazio sa programom "Za mir i slobodu!", a njegovi članovi zalažu se za prekid vatre, diplomatiju i mir, kao i protiv nuklearnog rata i političkih represija, naveo je Javlinski, prenosi Meduza.

On je ocenio da su stranku podržali ljudi različitih političkih stavova upravo zbog, kako je rekao, "veoma jednostavnog, kratkog i potpuno jasnog programa".

"Uklanjanje sa izbora stranke govori o značaju našeg programa mnogo više nego bilo kakvi zvanični izborni rezultati", rekao je Javlinski.

Istovremeno, predsednik "Jabloka" Nikolaj Ribakov najavio je, kako piše "Moscow Times" da će stranka u roku od pet dana uložiti žalbu na odluku Vrhovnog suda i da će učiniti sve što je moguće kako bi učestvovala na izborima.

Vrhovni sud Rusije poništio je u ponedeljak registraciju federalne liste kandidata Jabloka za izbore za Državnu dumu zakazane za septembar, čime je ta antiratna stranka uklonjena sa nacionalnog partijskog glasačkog listića.

Sud je usvojio tužbu stranke Rodina, koja je Jabloko optužila za primanje stranog finansiranja, kršenje autorskih prava i promovisanje "ekstremizma".