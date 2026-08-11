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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski oglasio se nakon snažnog ruskog napada na Zaporožje, navodeći da su u udaru korišćene severnokorejske balističke rakete, rakete "Cirkon" i navođene avionske bombe.

Prema njegovim rečima, u gradu je poginulo šest osoba, dok je 19 povređeno. Ukrajinske vlasti tvrde da je napad bio usmeren i na civilnu infrastrukturu.

"Hitne službe od sinoć rade na otklanjanju posledica ruskog napada na Zaporožje. Grad je pogođen severnokorejskim balističkim raketama, 'Cirkonima' i navođenim avionskim bombama. Bio je to brutalan napad, osmišljen da nanese maksimalnu štetu, posebno civilnoj infrastrukturi. Nažalost, prema trenutnim podacima, u gradu je poginulo šest osoba, a 19 je ranjeno. Izražavam saučešće njihovim porodicama i najbližima. Spasioci i dalje gase požar na jednom od mesta udara", poručio je Zelenski.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je Rusija tokom noći izvela veliki kombinovani napad u kojem su, pored "Cirkona" i severnokorejskih balističkih raketa KN-23, korišćene i rakete "Iskander-M", kao i oko 120 dronova različitih tipova.

Napadi nisu bili ograničeni samo na Zaporožje. Zelenski je naveo da je u Kijevu u raketnom udaru oštećena zgrada bolnice za infektivne bolesti, kao i poslovni objekti. U Hersonu i Harkovu tokom noći pogođene su trafostanice, što je izazvalo nestanke struje, dok ekipe rade na ponovnom uspostavljanju snabdevanja. Prema njegovim rečima, napadnute su i Donjecka, Dnjepropetrovska i Nikolajevska oblast.

"Svaki korak koji Rusija preduzima, povećavanje proizvodnje balističkih raketa, dopremanje severnokorejske opreme i pripreme za mobilizaciju, pokazuje da se Moskva ne priprema za mir, već za eskalaciju. Svet mora da odgovori odmah, a ne da čeka", poručio je Zelenski.

1/9 Vidi galeriju Vučić i Zelenski na sastanku u Palati Srbija Foto: Nemanja Nikolić

Ukrajinski predsednik ponovo je pozvao međunarodne partnere da pojačaju sankcije protiv Rusije, posebno mere usmerene na kompanije koje, kako tvrdi, omogućavaju finansiranje rata, kao i da Ukrajini obezbede dodatne sisteme protivvazdušne odbrane.

Tvrdnja o korišćenju severnokorejskih raketa dolazi nekoliko dana nakon što je ukrajinska vojna obaveštajna služba saopštila da je severnokorejska raketna jedinica raspoređena u ruskoj Voronješkoj oblasti. Prema tim navodima, Pjongjang bi Rusiji mogao da isporuči do 120 dodatnih balističkih raketa i šest lansera.

Rusija postaje poligon za obuku Severne Koreje

Upozorenje Zelenskog predstavlja ruski rat protiv Ukrajine kao sve važniji poligon za obuku severnokorejske vojske.

Svaka raketa lansirana na Ukrajinu pruža Pjongjangu informacije o tome kako se njegovo oružje ponaša u stvarnim borbenim uslovima. Svako raspoređivanje severnokorejskih vojnika pruža njihovoj vojsci iskustvo u borbi protiv ukrajinskih snaga koje koriste zapadno oružje, dronove, elektronsko ratovanje i savremene taktike na bojnom polju.

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To iskustvo, upozorio je Zelenski, neće nužno ostati ograničeno na Evropu.

Opasnost za azijske zemlje, prema proceni Kijeva, zato nije samo u tome što Severna Koreja pomaže Rusiji da vodi rat protiv Ukrajine.

Rusija pomaže Severnoj Koreji da se bolje pripremi za buduće ratove.

Potencijalne mete

Zelenski je izričito pomenuo Japan, Južnu Koreju i Filipine, govoreći o zemljama koje bi se na kraju mogle suočiti sa sposobnijom severnokorejskom vojskom.

"Kada govorimo o zajedničkom delovanju, koordinaciji i pomoći u jačanju naše protivvazdušne odbrane, govorimo i o obuzdavanju apetita Severne Koreje da dolazi ovde, na našu teritoriju i u naš vazdušni prostor, sa svojim oružjem kako bi učila kako se vodi rat", rekao je Zelenski.