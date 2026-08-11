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Bivši predsednik Sirije Bašar al Asad i Atef Nadžib, nekadašnji šef političke bezbednosti u južnoj sirijskoj provinciji Dara, osuđeni su na smrt nakon što su proglašeni krivim za zločine počinjene tokom građanskog rata u toj zemlji.

Krivični sud u Damasku u utorak je proglasio Asada krivim za ubistvo sa predumišljajem, dok je Nadžib osuđen za ubistvo sa predumišljajem i mučenje.

Sud je utvrdio da zločini koje je Asadova vlast počinila u provinciji Dara 2011. godine predstavljaju zločine protiv čovečnosti.

Asadov rođak saslušao smrtnu presudu u kavezu

U istom slučaju na smrt je osuđen i Asadov rođak po majci Atef Nadžib, zbog uloge u represiji u južnoj provinciji Dara, koja je dovela do pobune, a kasnije i građanskog rata u Siriji.

Uz jake mere bezbednosti, Nadžib je u zatvorskoj uniformi stajao u kavezu u sudnici dok je sudija čitao presudu.

Bašar al Asad i njegov brat Maher pobegli su u Rusiju nakon što su pobunjeničke snage u decembru 2024. ušle u Damask.

Foto: EPA/Sana handout/Shutterstock

Nadžib je kasnije uhapšen i postao je jedan od najviše rangiranih zvaničnika bivšeg režima koji su izvedeni pred sud.

On je bivši brigadni general sirijske vojske, a 2011. godine, u vreme Asadove vlasti, bio je na čelu ogranka Političke bezbednosti u južnoj provinciji Dara.

Presuda protiv Asada prva je koju su donele prelazne vlasti, koje su ove godine počele da sude zvaničnicima bivšeg režima, kako onima koji su lično izvedeni pred sud, tako i onima kojima se sudi u odsustvu.

Kremlj bez direktnog komentara o predaji baza

Kremlj se juče nije direktno oglasio povodom navoda sirijskih vlasti da će Rusija odustati od kontrole nad svojim strateškim bazama Hmejmim i Tartus. Moskva tako nije zvanično potvrdila detalje novog aranžmana koji je predstavilo sirijsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Ruska državna agencija TASS ipak je prenela saopštenje sirijske Generalne uprave za luke i carine, prema kojem su Moskva i Damask postigli dogovor da komercijalni delovi luke Tartus budu predati sirijskoj strani. Vojni objekti bi, prema navodima Damaska, trebalo da budu reorganizovani u zajedničke rusko-sirijske centre za obuku.

Foto: EPA/MICHAEL KLIMENTYEV / SPUTNIK / K MANDATORY CREDIT

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ranije je izjavio da je Damask zainteresovan za očuvanje ruskog vojnog prisustva u zemlji, ali je nagovestio da bi baze mogle da budu reorganizovane i korišćene u drugačije svrhe. Novi sporazum bi tako predstavljao značajnu promenu statusa ruskog vojnog prisustva u Siriji, ali ne i njegovo potpuno okončanje.





Presuda donosi Sirijcima "veliko olakšanje"

Presuda protiv Al Asada i njegovih rođaka prva je koju su donele prelazne vlasti, koje su ove godine počele da sude zvaničnicima bivšeg režima.

Sudija Al Arijan rekao je pred sudom da je na osnovu iskaza svedoka utvrđena uloga bivšeg sirijskog lidera u zločinima kao "najvišeg donosioca odluka", kao i da je koristio državne institucije kako bi omogućio njihovo izvršenje.

Novinar Al Džazire Obaida Hito, koji izveštava iz sirijske prestonice Damaska, rekao je da će današnja presuda "doneti veliko olakšanje sirijskom narodu" i doprineti "procesu zaceljivanja".

"Ovo je nešto na šta su dugo čekali", rekao je Hito. "Žele da vide kako ljudi koji su mučili njihovu decu, proterivali ih iz njihovih domova i uništavali njihove zajednice odgovaraju za te zločine."

Hito je naveo da će presuda takođe uspostaviti snažan pravni presedan za druge optužene za zločine počinjene tokom Al Asadove vladavine.

"Ljudi širom sirijskih gradova traže pravdu, ne samo za Al Asada, već i za dželate", rekao je novinar Al Džazire Osama bin Džavaid.