Slušaj vest

Rusija će preduzeti neophodne mere kako bi osigurala svoju bezbednost kao odgovor na rastuće prisustvo NATO-a u Finskoj, izjavio je izvor u ruskoj ambasadi u Helsinkiju za TASS.

- Takozvani koraci saveznika teško se mogu smatrati bilo čim drugim osim jasnom potvrdom posvećenosti Severnoatlantske alijanse daljem učvršćivanju pozicija na teritoriji Finske - izjavio je izvor u intervjuu za ruski dnevnik "Izvestija".

Diplomata ruske ambasade istakao je da je gomilanje vojnog prisustva alijanse u Finskoj jasno usmereno na konfrontaciju sa Rusijom, služi kao destabilizujući faktor i doprinosi pogoršanju situacije u severnoevropskom regionu.

- Rusija je više puta skretala pažnju na štetne posledice takve politike i upozoravala da će biti primorana da pribegne neophodnim merama odmazde kako bi osigurala sopstvenu bezbednost - prema rečima zvaničnika.