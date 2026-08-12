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Rusija će preduzeti neophodne mere kako bi osigurala svoju bezbednost kao odgovor na rastuće prisustvo NATO-a u Finskoj, izjavio je izvor u ruskoj ambasadi u Helsinkiju za TASS.

- Takozvani koraci saveznika teško se mogu smatrati bilo čim drugim osim jasnom potvrdom posvećenosti Severnoatlantske alijanse daljem učvršćivanju pozicija na teritoriji Finske - izjavio je izvor u intervjuu za ruski dnevnik "Izvestija".

Diplomata ruske ambasade istakao je da je gomilanje vojnog prisustva alijanse u Finskoj jasno usmereno na konfrontaciju sa Rusijom, služi kao destabilizujući faktor i doprinosi pogoršanju situacije u severnoevropskom regionu.

- Rusija je više puta skretala pažnju na štetne posledice takve politike i upozoravala da će biti primorana da pribegne neophodnim merama odmazde kako bi osigurala sopstvenu bezbednost - prema rečima zvaničnika.

- Sigurni smo da je Helsinki upoznat sa takvim signalima. Međutim, do sada finsko rukovodstvo nije pokazalo spremnost za konstruktivan dijalog. Međutim, nakon pristupanja Finske NATO-u, moramo uzeti u obzir da se mnoge odluke u tom pogledu donose ne samo u Helsinkiju - dodao je diplomata.

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