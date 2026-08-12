RUSI NAJAVLJUJU ODMAZDU: U strahu su zbog gomilanja NATO trupa! "Više puta smo skretali pažnju..."
Rusija će preduzeti neophodne mere kako bi osigurala svoju bezbednost kao odgovor na rastuće prisustvo NATO-a u Finskoj, izjavio je izvor u ruskoj ambasadi u Helsinkiju za TASS.
- Takozvani koraci saveznika teško se mogu smatrati bilo čim drugim osim jasnom potvrdom posvećenosti Severnoatlantske alijanse daljem učvršćivanju pozicija na teritoriji Finske - izjavio je izvor u intervjuu za ruski dnevnik "Izvestija".
Diplomata ruske ambasade istakao je da je gomilanje vojnog prisustva alijanse u Finskoj jasno usmereno na konfrontaciju sa Rusijom, služi kao destabilizujući faktor i doprinosi pogoršanju situacije u severnoevropskom regionu.
- Rusija je više puta skretala pažnju na štetne posledice takve politike i upozoravala da će biti primorana da pribegne neophodnim merama odmazde kako bi osigurala sopstvenu bezbednost - prema rečima zvaničnika.
- Sigurni smo da je Helsinki upoznat sa takvim signalima. Međutim, do sada finsko rukovodstvo nije pokazalo spremnost za konstruktivan dijalog. Međutim, nakon pristupanja Finske NATO-u, moramo uzeti u obzir da se mnoge odluke u tom pogledu donose ne samo u Helsinkiju - dodao je diplomata.