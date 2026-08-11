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Objavljen je video snimak koji navodno prikazuje operaciju tajnog prebacivanja američkog predsednika Donalda Trampa iz aviona "Er fors uan" u vojnu letelicu na aerodromu u Ankari nakon samita NATO održanog početkom jula u turskoj prestonici.

Prema navodima Vašington posta, povod za ovu operaciju bila je pretnja da bi Iran mogao da izvrši atentat na predsednika SAD.

Tramp je na samit Alijanse u Ankari otputovao nedavno renoviranim avionom koji je Beloj kući poklonio Katar, ali se neočekivano vratio u Ameriku starijim "Er fors uanom", što je pokrenulo pitanja o bezbednosti nove predsedničke letelice.

- Nakon što se Tramp ukrcao u stari avion "Er fors uan" pred kamerama u Ankari, tajno je aerodromskim kamionom za prevoz hrane prebačen do manjeg aviona, ​"Er fors uan" C-32A - objavio je list, pozivajući se na američkog zvaničnika upoznatog sa operacijom.

Na dužem snimku koji je objavio CNN vidi se kako Tramp ulazi u predsednički avion u prednjem delu letelice, dok se u klipu postavljenom na sajtu Vašington posta prikazuje ulazak novinara nakon toga.

Oni se stepenicama penju u zadnji deo aviona dok se sa druge strane "Er fors uana" vidi kamion za prevoz hrane koji odlazi do druge letelice koja se nalazi iza predsedničke.

1/9 Vidi galeriju Samit NATO-a u Ankari 2026. Foto: Bianca Otero/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vašington post navodi da nije jasno kako je Tramp premešten iz C-32A nazad u predsednički avion nakon što su obe letelice stigle kasnije istog dana stigle u bazu Kraljevskih vazduhoplovnih snaga (RAF) Mildenhol u Velikoj Britaniji.

Slična operacija se desila 2000. godine, kada je predsednik Bil Klinton koristio neobeleženi poslovni avion za let u Pakistan dok je svoj zvanični "Er fors uan" poslao u tu zemlju kao mamac.

1/4 Vidi galeriju Snimak navodnog prebacivanja američkog predsednika Donalda Trampa u drugi avion nakon samita NATO u Turskoj Foto: screenshot YT/CNN

Ovog puta, novinari koji su mislili da putuju sa Trampom u starijem "Er fors uan" avionu, koji je ponovo korišćen kao mamac, a tokom leta im je savetovano da drže roletne na prozorima u novinarskoj kabini zatvorene.

Pored novinara, neki od zvaničnika Bele kuće takođe su verovali da je predsednik sa njima u avionu.

Kada su novinari kasnije pitali Trampa zašto su morali da drže roletne zatvorene tokom leta, Tramp je rekao da je to ‌zato što su "verovatno bili na opasnom letu".