OVAKO JE TRAMP TAJNO PREBAČEN U DRUGI AVION? Snimak Vašington posta, dok novinare uvode u "Er fors uan" uprkos pretnji iz Irana, na pisti se dešava OVO! (VIDEO)
Objavljen je video snimak koji navodno prikazuje operaciju tajnog prebacivanja američkog predsednika Donalda Trampa iz aviona "Er fors uan" u vojnu letelicu na aerodromu u Ankari nakon samita NATO održanog početkom jula u turskoj prestonici.
Prema navodima Vašington posta, povod za ovu operaciju bila je pretnja da bi Iran mogao da izvrši atentat na predsednika SAD.
Tramp je na samit Alijanse u Ankari otputovao nedavno renoviranim avionom koji je Beloj kući poklonio Katar, ali se neočekivano vratio u Ameriku starijim "Er fors uanom", što je pokrenulo pitanja o bezbednosti nove predsedničke letelice.
- Nakon što se Tramp ukrcao u stari avion "Er fors uan" pred kamerama u Ankari, tajno je aerodromskim kamionom za prevoz hrane prebačen do manjeg aviona, "Er fors uan" C-32A - objavio je list, pozivajući se na američkog zvaničnika upoznatog sa operacijom.
Na dužem snimku koji je objavio CNN vidi se kako Tramp ulazi u predsednički avion u prednjem delu letelice, dok se u klipu postavljenom na sajtu Vašington posta prikazuje ulazak novinara nakon toga.
Oni se stepenicama penju u zadnji deo aviona dok se sa druge strane "Er fors uana" vidi kamion za prevoz hrane koji odlazi do druge letelice koja se nalazi iza predsedničke.
Vašington post navodi da nije jasno kako je Tramp premešten iz C-32A nazad u predsednički avion nakon što su obe letelice stigle kasnije istog dana stigle u bazu Kraljevskih vazduhoplovnih snaga (RAF) Mildenhol u Velikoj Britaniji.
Slična operacija se desila 2000. godine, kada je predsednik Bil Klinton koristio neobeleženi poslovni avion za let u Pakistan dok je svoj zvanični "Er fors uan" poslao u tu zemlju kao mamac.
Ovog puta, novinari koji su mislili da putuju sa Trampom u starijem "Er fors uan" avionu, koji je ponovo korišćen kao mamac, a tokom leta im je savetovano da drže roletne na prozorima u novinarskoj kabini zatvorene.
Pored novinara, neki od zvaničnika Bele kuće takođe su verovali da je predsednik sa njima u avionu.
Kada su novinari kasnije pitali Trampa zašto su morali da drže roletne zatvorene tokom leta, Tramp je rekao da je to zato što su "verovatno bili na opasnom letu".
- Ali, ako ja idem, idete i vi. Je l' tako? - upitao ih je Tramp.
(Kurir.rs/Nemanja Vlačo)