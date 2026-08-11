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Ovo je trenutak kada je jedan kupač pokušao da pobegne plivajući od ogromne tune tokom nesvakidašnje potere na popularnom letovalištu među britanskim turistima.

Neverovatan snimak prikazuje ogromnu ribu sa velikim perajem kako naizgled juri turistu u jednom španskom letovalištu.

Muškarac je očajnički pokušavao da stigne do obale pre nego što ga sustigne riba, za koju je u prvi mah pomislio da je ajkula.

Ljudi koji su se nalazili na plaži trčali su duž obale prateći "poteru" i pokušavajući da pomognu plivaču.

Neverovatne scene odigrale su se na plaži Ankon na takozvanoj Zlatnoj milji u Marbelji, u blizini poznatog bara i restorana Victor's Beach.

Pretpostavlja se da je riba dospela u nevolju nakon što ju je povredila ribolovačka oprema ili džet-ski, zbog čega se nekontrolisano i naglo kretala kroz vodu.

Ubrzo je utvrđeno da nije reč o ajkuli, već o ogromnoj tuni, čija je težina procenjena na čak 295 kilograma.

Kupači shvatili da tuna nije opasna i pritekli joj u pomoć

Kada je postalo jasno da tuna nije opasna i da se zapravo nalazi u nevolji, kupači su joj pritekli u pomoć. Koristeći ležaljke i stolice za plažu, pomogli su joj da se vrati u dublju vodu.

Nacionalnost nesrećnog plivača za sada nije poznata.

1/6 Vidi galeriju Kupač u Marbelji pomislio je da ga juri ajkula i pokušao da pobegne do obale. Ispostavilo se da je u pitanju ogromna povređena tuna. Foto: Printscreen/Facebook, Youtube/LaVanguardia

Kamilo Orosa iz Marbelje, komentarišući snimak, rekao je:

"Bože, da sam ja bio na njegovom mestu, već bih se us*ao u gaće, odnosno u kupaće."

Drugi korisnik društvenih mreža napisao je:

"Da sam ja bio taj plivač, umro bih od srčanog udara. Izgleda kao ajkula."

Aludirajući na čuveni triler Stivena Spilberga iz 1975. godine, dodao je:

"Jedino što je nedostajalo bila je muzika iz 'Ajkule'."

Džejd Blumberg, Britanka koja živi u Španiji, rekla je:

"Bila je u velikoj nevolji. Ušla sam u vodu da vidim da li se zapetljala u mrežu ili je nešto progutala, ali nije bilo ničega."

"Bila je ogromna, prelepa."

Još jedan korisnik društvenih mreža napisao je:

"Ta jadna tuna je verovatno imala neku vrstu sudara sa džet-skijem ili nečim sličnim."