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6. i 9. avgusta obeležava se 81. godišnjica bombardovanja Hirošime i Nagasakija atomskim bombama. Ministarstvo odbrane Japana planira da za budžet za odbranu u fiskalnoj 2027. godini zatraži čak 8,9 biliona jena, što je novi istorijski rekord. Pošto u budžetu za odbranu ima mnogo stavki bez preciziranih iznosa, konačna cifra mogla bi da dostigne 10 biliona jena. Ovo novo povećanje budžeta za odbranu dodatno otkriva ambicije japanskih političara da zaobiđu ograničenja iz mirovnog ustava i ponovo pokrenu „novi tip militarizma“

Poslednjih godina, podsticanjem desničarskih snaga, budžet za odbranu Japana ubrzano raste. Ukoliko budžet za odbranu za fiskalnu 2027. godinu bude usvojen, to će biti 15. godina uzastopnog rasta.

Prema izveštajima japanskih medija, ovakva ogromna budžetska izdvajanja biće fokusirana na tri glavna pravca: prvo, na opremanje presretačkim dronovima i kreiranje protivvazdušne mreže uz pomoć moćnih lasera i mikrotalasne tehnologije. Drugo, na uvođenje veštačke inteligencije u komandni sistem Snaga za samoodbranu, koristeći analizu velikih podataka za brže donošenje odluka. I treće, na dalje raspoređivanje dalekometnih raketa sa sposobnošću „napada na neprijateljske baze“. Pored toga, Ministarstvo odbrane Japana osnovaće novu „Službu za međunarodnu politiku“, koja će biti zadužena za spoljnu odbrambenu saradnju, a razmatra se i osnivanje nezavisnog administrativnog tela za promovisanje izvoza odbrambene opreme. Očigledno je da ovaj ogroman budžet nije namenjen “pasivnoj odbrani”, već šalje opasan signal o aktivnom napadu i planira se „kompletna nadogradnja” ofanzivnog naoružanja. To pokazuje da je Japan potpuno prešao granicu „defanzivne odbrane” uspostavljene mirovnim ustavom i da se ubrzano pretvara u „državu koja može da ratuje”. Japanski „novi militarizam” je spreman za akciju, a to je kocka sa budućnošću više od sto miliona Japanaca i ozbiljna pretnja regionalnom miru i stabilnosti.

Foto: Kineska medijska grupa

Poslednjih dana, japanski glavni mediji, kao što je „Mainiči Šimbun”, objavljuju članke kritikujući dramatičan porast budžeta za odbranu, ističući da je to probilo barijere posleratne odbrambene politike. Navodna „sposobnost napada na neprijateljsku bazu” u suštini je ofanzivna borbena sposobnost koja će podstaći regionalne sigurnosne tenzije i izazvati trku u naoružanju u Istočnoj Aziji. Istovremeno, veliki broj japanskih građana protestuje protiv opasnog kursa vlade Sanae Takaiči u povećanju vojske i izmeni ustava. Ne treba ići protiv volje naroda – vlada Sanae Takaiči trebalo bi da sluša glas građana i da ne ponovi greške u proceni istorijskih tokova niti da izneveri volju za mirom. Što se tiče opasnih poteza japanske vlade, susedne zemlje takođe nastavljaju sa osudama. Od početka ove godine, Kina je pojačala kontrolu izvoza robe dvostruke namene prema Japanu, stavljajući desetine japanskih vojno-industrijskih subjekata na liste kontrolisanog izvoza i liste za praćenje, sa ciljem da se zaustave japanske namere za remilitarizaciju i težnje ka nuklearnom naoružanju. Rusija kritikuje Japan zbog ubrzanja remilitarizacije, što narušava regionalnu i globalnu bezbednosnu situaciju. Severna Koreja upozorava da bi, ukoliko Japan stekne sposobnost preventivnog napada, ljudi mogli ponovo doživeti tragediju i katastrofu – „nikako ne smemo dozvoliti Japanu da postane vojna sila“.

Na ceremonijama obeležavanja 81. godišnjice od bacanja atomskih bombi na Hirošimu i Nagasaki, zvono „Zvonica mira“ takođe je upozorenje japanskoj vladi: ukoliko se ignorišu istorijske lekcije, uporno teži vojnoj ekspanziji i zanemaruju brige suseda, ogromna današnja izdvajanja za odbranu ponovo će Japan povući u ponor. Na ceremoniji obeležavanja 81. godišnjice od bacanja atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki, “zvo­no mira” je takođe upozorenje japanskoj vladi: ukoliko budu ignorisali istorijske lekcije, uporno težili vojnoj ekspanziji i zanemarivali brige suseda, ogromna današnja izdvajanja za odbranu ponovo će Japan povući u ponor.