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Najmanje 14 nelegalnih rudara je poginulo, a veliki broj njih je povređen u napuštenom rudniku u Južnoj Africi, saopštila je danas tamošnja policija.

Rudari su pronađeni mrtvi u rudniku blizu Rustenburga, oko 130 kilometara severozapadno od Johanesburga.

U Južnoj Africi više desetina hiljada zanatskih, neprofesionalnih rudara radi nelegalno u rudnicima zlata i platine koje rudarske kompanije više ne koriste.

Neformalni rudari često rade bez odgovarajuće zaštitne opreme i ponekad ostaju pod zemljom nedeljama tragajući za preostalim nalazištima.

Takvo rudarenje predstavlja ozbiljan problem u Južnoj Africi i povezano je sa kriminalnim sindikatima, a ti rudari često deluju u grupama koje se međusobno sukobljavaju.

Rustenburg je centar za eksploataciju platine u Južnoj Africi, koja poseduje najveće rezerve tog retkog metala na svetu.

(Kurir.rs/Beta-AP)

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