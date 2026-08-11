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Ukrajinski operateri dronova iz 12. brigade specijalnih snaga "Azov" Nacionalne garde zaustavili su pokušaj ruskih snaga da krenu prema ukrajinskim položajima pre nego što je napad uopšte počeo, pogodivši veliku kolonu vozila duboko iza linije fronta.

Brigada, koja je deo 1. korpusa "Azov" Nacionalne garde Ukrajine, objavila je snimak operacije 10. avgusta.

Ruske snage su, po svemu sudeći, smatrale da je udaljenost od gotovo 20 kilometara iza linije kontakta dovoljna da bezbedno okupe desetine vozila u jednu kolonu.

Operateri dronova "Azova" pokazali su suprotno. Kolona je otkrivena sa velike udaljenosti, a na snimcima koje je objavila brigada vide se ruska vozila u plamenu nakon udara.

"Naš bataljon bespilotnih sistema još jednom dokazuje da će se zona uništenja protezati još dublje u pozadinu. Beži, okupatore, sa ukrajinske zemlje dok još imaš na čemu da bežiš", saopštila je brigada.