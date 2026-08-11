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Šef vojne obaveštajne službe samoproglašene Libijske nacionalne armije (LNA) na istoku Libije ubijen je u ciljanom atentatu, saopštile su vlasti na istoku zemlje.

General-major Fauzi al Mansuri ubijen je nakon što je aktivirana improvizovana eksplozivna naprava u trenutku kada je ulazio u automobil ispred svoje kuće u bengazijskom naselju Havari kasno u ponedeljak, preneo je Rojters, pozivajući se na dva bezbednosna izvora.

Premijer vlade istočne Libije Osama Sad Hamad osudio je ubistvo i obećao da će vlasti "rasvetliti okolnosti zločina".

"Najoštrije osuđujemo ovaj podmukli teroristički čin", naveo je Hamad u saopštenju u utorak.

"U Libiji nema mesta za bilo koga ko podigne oružje protiv države, niti će zaštitu imati bilo ko ko planira, izvršava, finansira ili podstiče atentate i terorističke zločine", dodao je.

Al Mansuri je 2024. godine imenovan za direktora vojne obaveštajne službe u Bengaziju, sa činom general-majora.

Libija i dalje podeljena između rivalskih vlasti

Ubistvo ukazuje na bezbednosne probleme koji i dalje potresaju Libiju, gde su rivalske administracije i naoružane grupe zadržale značajan uticaj uprkos prekidu vatre iz 2020. godine, kojim su okončane velike borbe.

Libija je 2014. godine podeljena između rivalskih frakcija na istoku i zapadu zemlje, nakon pobune 2011. godine, koju je podržao NATO i tokom koje je svrgnut dugogodišnji lider Muamer Gadafi.

Libijska nacionalna armija, koju predvodi vojni komandant Kalifa Haftar, kontroliše veliki deo istočne i južne Libije i povezana je sa vlastima sa sedištem u Bengaziju.