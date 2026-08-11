ŠEF VOJNIH OBAVEŠTAJACA ODLETEO U VAZDUH! Bomba eksplodirala čim je ušao u automobil: Atentat potresa Libiju (VIDEO)
Šef vojne obaveštajne službe samoproglašene Libijske nacionalne armije (LNA) na istoku Libije ubijen je u ciljanom atentatu, saopštile su vlasti na istoku zemlje.
General-major Fauzi al Mansuri ubijen je nakon što je aktivirana improvizovana eksplozivna naprava u trenutku kada je ulazio u automobil ispred svoje kuće u bengazijskom naselju Havari kasno u ponedeljak, preneo je Rojters, pozivajući se na dva bezbednosna izvora.
Premijer vlade istočne Libije Osama Sad Hamad osudio je ubistvo i obećao da će vlasti "rasvetliti okolnosti zločina".
"Najoštrije osuđujemo ovaj podmukli teroristički čin", naveo je Hamad u saopštenju u utorak.
"U Libiji nema mesta za bilo koga ko podigne oružje protiv države, niti će zaštitu imati bilo ko ko planira, izvršava, finansira ili podstiče atentate i terorističke zločine", dodao je.
Al Mansuri je 2024. godine imenovan za direktora vojne obaveštajne službe u Bengaziju, sa činom general-majora.
Libija i dalje podeljena između rivalskih vlasti
Ubistvo ukazuje na bezbednosne probleme koji i dalje potresaju Libiju, gde su rivalske administracije i naoružane grupe zadržale značajan uticaj uprkos prekidu vatre iz 2020. godine, kojim su okončane velike borbe.
Libija je 2014. godine podeljena između rivalskih frakcija na istoku i zapadu zemlje, nakon pobune 2011. godine, koju je podržao NATO i tokom koje je svrgnut dugogodišnji lider Muamer Gadafi.
Libijska nacionalna armija, koju predvodi vojni komandant Kalifa Haftar, kontroliše veliki deo istočne i južne Libije i povezana je sa vlastima sa sedištem u Bengaziju.
Međunarodno priznata Vlada nacionalnog jedinstva Libije ima sedište u prestonici Tripoliju i kontroliše veliki deo zapada zemlje.
(Kurir.rs/AlJazeera)