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Misteriozna mačka čije je krzno prekriveno crvenom bojom primećena je kako luta jednim gradom u Teksasu, ali nadležni apeluju na građane da, uprkos zabrinutosti, ne pokušavaju sami da joj pomognu.

Spasioci pokušavaju da uhvate sivu mačku čije je slepljeno krzno prekriveno crvenim mrljama, nakon što je primećena na području Lig Sitija, saopštila je prošle nedelje gradska služba za brigu o životinjama League City Animal Care.

Nadležni su zamolili stanovnike da ne pokušavaju da uhvate mačku niti da joj ostavljaju hranu, jer bi pokušaji približavanja mogli da otežaju akciju njenog bezbednog hvatanja.

"Svesni smo da je širom zajednice primećena mačka sa crvenom bojom ili farbom na krznu i želimo da svi znaju da ova životinja nije zaboravljena", navela je služba u saopštenju.

"Naš tim aktivno radi na tome da je bezbedno uhvati i dovede kod nas kako bi mogla da dobije potrebnu pomoć."

U najnovijem saopštenju objavljenom u ponedeljak, spasioci su naveli da i dalje pokušavaju da bezbedno uhvate mačku, uz pomoć ljudi koji brinu o mačkama u području u kojem se životinja najčešće pojavljuje.

Građani sumnjaju na ilegalne borbe pasa

Fotografije mačke prekrivene crvenom bojom izazvale su zabrinutost među stanovnicima, a pojedini korisnici društvenih mreža posumnjali su da bi slučaj mogao da bude povezan sa ilegalnim borbama pasa.

"Možda grešim, ali zar se 'obojene' životinje obično ne povezuju sa ilegalnim borbama pasa? Moguće je da je pobegla iz takve situacije i možda bi trebalo istražiti postoje li grupe koje organizuju borbe pasa na našem području", napisao je jedan korisnik.

"Nadam se da je policija uključena kako bi pronašla onoga ko je ovo uradio. Sigurno neko ima snimak trenutka kada je ovo urađeno", napisao je drugi.

Foto: League City Animal Care/Facebook