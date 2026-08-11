"NE IZLAZITE NAPOLJE I NE GLEDAJTE KROZ PROZOR!" Zatrašujuća blokada u trećem najvećem gradu u Rusiji: Shvatite ovo ozbiljno, da ne bi bilo NEPRIJATNOSTI
Stanovnicima trećeg po veličini grada u Rusiji rečeno je da ostanu u svojim domovima, da se ne približavaju prozorima i da ne koriste elektronske ili optičke uređaje dok kolona vozila predsednika Vladimira Putina prolazi kroz Novosibirsk.
Ograničenja su uvedena tokom Putinove posete sibirskom gradu u utorak, objavio je The Moscow Times, pozivajući se na regionalni medij NeMoskva.
U obaveštenju koje je navodno distribuirala kompanija za upravljanje stambenim zgradama, od stanovnika objekata duž Boljševičke ulice zatraženo je da se "uzdrže" od izlaska napolje dok predsednička kolona prolazi.
Takođe im je savetovano da se ne približavaju prozorima, ne koriste elektronsku ili optičku opremu i ne ostavljaju vozila u blizini ulice.
U obaveštenju se navodi da su mere uvedene po nalogu bezbednosnih službi, a stanovnici su upozoreni da preporuke shvate ozbiljno "kako bi izbegli neprijatne situacije".
Ograničeno kretanje studenata, zabranjeni i električni trotineti
Studenti koji su ostali u domovima Novosibirskog državnog univerziteta dobili su slična uputstva. Kretanje univerzitetskim kampusom bilo je ograničeno, dok su se u blizini novih zgrada univerzitetskog istraživačkog i obrazovnog centra pojavile barijere koje se obično koriste za kontrolu demonstracija.
Iznajmljivanje električnih trotineta takođe je ograničeno u velikom delu Akademgorodoka, akademskog distrikta Novosibirska, kao i u nekoliko centralnih ulica. Lokalni mediji navode da su operateri električnih trotineta velike površine označili kao zone u kojima su vožnja ili parkiranje zabranjeni.
Putin je stigao u Novosibirsk tokom noći uoči 11. avgusta. Policajci su još u ponedeljak uveče počeli da zauzimaju položaje duž očekivane trase njegovog kretanja, raspoređeni na oko 50 metara jedan od drugog.
Veliki broj pripadnika saobraćajne policije primećen je i duž Boljševičke ulice, jedne od glavnih saobraćajnica u blizini centra Novosibirska.
Uoči posete, gradske službe užurbano su asfaltirale puteve, popravljale trotoare i fasade zgrada i postavljale novu travu, navode lokalni mediji.
Prva Putinova poseta Novosibirsku od 2018. godine
Očekivalo se da Putin poseti Sibirski kružni izvor fotona, poznat kao SKIF, u obližnjem naučnom gradu Kolcovu, kao i univerzitetski kampus u Akademgorodoku.
SKIF je veliki naučni kompleks izgrađen oko izvora sinhrotronskog zračenja, namenjen istraživanjima u oblasti fizike, hemije, biologije i nauke o materijalima.
Putinova poseta u utorak bila je njegova prva poseta Novosibirsku od 2018. godine.
Putovanje je deo serije regionalnih poseta ruskog predsednika nakon nekoliko meseci tokom kojih je retko putovao izvan Moskve i Sankt Peterburga. Poslednjih nedelja posetio je i Kazanj, Irkutsk, Omsk, Krasnojarsk i Ulan Ude.
(Kurir.rs/KyivPost)