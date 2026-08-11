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Stanovnicima trećeg po veličini grada u Rusiji rečeno je da ostanu u svojim domovima, da se ne približavaju prozorima i da ne koriste elektronske ili optičke uređaje dok kolona vozila predsednika Vladimira Putina prolazi kroz Novosibirsk.

Ograničenja su uvedena tokom Putinove posete sibirskom gradu u utorak, objavio je The Moscow Times, pozivajući se na regionalni medij NeMoskva.

U obaveštenju koje je navodno distribuirala kompanija za upravljanje stambenim zgradama, od stanovnika objekata duž Boljševičke ulice zatraženo je da se "uzdrže" od izlaska napolje dok predsednička kolona prolazi.

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

Takođe im je savetovano da se ne približavaju prozorima, ne koriste elektronsku ili optičku opremu i ne ostavljaju vozila u blizini ulice.

U obaveštenju se navodi da su mere uvedene po nalogu bezbednosnih službi, a stanovnici su upozoreni da preporuke shvate ozbiljno "kako bi izbegli neprijatne situacije".

Ograničeno kretanje studenata, zabranjeni i električni trotineti

Studenti koji su ostali u domovima Novosibirskog državnog univerziteta dobili su slična uputstva. Kretanje univerzitetskim kampusom bilo je ograničeno, dok su se u blizini novih zgrada univerzitetskog istraživačkog i obrazovnog centra pojavile barijere koje se obično koriste za kontrolu demonstracija.

Iznajmljivanje električnih trotineta takođe je ograničeno u velikom delu Akademgorodoka, akademskog distrikta Novosibirska, kao i u nekoliko centralnih ulica. Lokalni mediji navode da su operateri električnih trotineta velike površine označili kao zone u kojima su vožnja ili parkiranje zabranjeni.

Putin je stigao u Novosibirsk tokom noći uoči 11. avgusta. Policajci su još u ponedeljak uveče počeli da zauzimaju položaje duž očekivane trase njegovog kretanja, raspoređeni na oko 50 metara jedan od drugog.

1/7 Vidi galeriju Vladimir Putin Foto: AP Alexander Zemlianichenko

Veliki broj pripadnika saobraćajne policije primećen je i duž Boljševičke ulice, jedne od glavnih saobraćajnica u blizini centra Novosibirska.

Uoči posete, gradske službe užurbano su asfaltirale puteve, popravljale trotoare i fasade zgrada i postavljale novu travu, navode lokalni mediji.

Prva Putinova poseta Novosibirsku od 2018. godine

Očekivalo se da Putin poseti Sibirski kružni izvor fotona, poznat kao SKIF, u obližnjem naučnom gradu Kolcovu, kao i univerzitetski kampus u Akademgorodoku.

SKIF je veliki naučni kompleks izgrađen oko izvora sinhrotronskog zračenja, namenjen istraživanjima u oblasti fizike, hemije, biologije i nauke o materijalima.

Putinova poseta u utorak bila je njegova prva poseta Novosibirsku od 2018. godine.